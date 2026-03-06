Punjab: मोहाली में ट्रैक्टर ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, मां-बाप का इकलौता था

Punjab News: पंजाब के मोहाली से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां गुरुवार को सीवेज साफ करने वाले ट्रैक्टर के ड्राइवर ने 10 साल के बच्चे को कुचल दिया. जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा बड़ माजरा कॉलोनी में हुआ.

बच्चे की पहचान 10 साल के शौर्य निषाद के रूप में हुई है. शौर्य अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. परिवार ने कहा कि वह रोजी-रोटी की तलाश में आठ साल पहले उत्तर प्रदेश से मोहाली आकर रहने लगे थे. शौर्य छठी क्लास का विद्यार्थी था. हादसे के बाद कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए. इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है.

लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की

परिवार के सदस्यों और निवासियों ने चंडीगढ़-खरड़ हाईवे जाम कर दिया. जब लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की तो वह मौके से भाग गया. हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टर जब्त कर लिया.

पिता के साथ मोटर साइकिल पर जा रहा था शौर्य

जानकारी के मुताबिक शौर्य अपने पिता के साथ बड़ माजरा कॉलोनी से फेज 6 की ओर मोटर साइकिल पर जा रहा था. सामने से सीवेज की सफाई करने वाला ट्रैक्टर आ रहा था. ट्रैक्टर ने सीधा मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण बच्चा सीधा ट्रैक्टर के आगे जा कर गिर गया.

चश्मदीद संदीप ने कहा कि ट्रैक्टर चालक ने रुकने की बजाय ट्रैक्टर आगे चला दिया, जिसके कारण पिछला टायर लड़के के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि बच्चे का पिता बच गया.

