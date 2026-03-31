फाजिल्का में कोहराम! खेल-खेल में खाया इस पौधे का जहरीला फल, 12 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

Punjab News: पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव मुरादवाला दल सिंह से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां 10-12 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बच्चे खेलते समय एक जहरीले पौधे का फल खा बैठे, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी. सभी बच्चों को तुरंत इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल सहित आसपास के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

बताया जा रहा है कि गांव के खेल मैदान में रतनजोत का पौधा लगा हुआ था. खेल के दौरान बच्चों ने उसके फल तोड़कर खा लिए. फल खाने के कुछ ही समय बाद बच्चों को उल्टी, चक्कर और बेचैनी जैसी शिकायतें होने लगीं. जैसे ही इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली, वे घबरा गए और तुरंत बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे. कुछ बच्चों को अर्नीवाला के निजी अस्पताल, कुछ को अबोहर और कई बच्चों को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया

घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम सक्रिय हो गई और बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया. सरकारी अस्पताल के एस.एम.ओ. डॉक्टर एरिक के मुताबिक, करीब 7 बच्चों को उनके अस्पताल में लाया गया, जिनमें फूड पॉइज़निंग जैसे लक्षण पाए गए. इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी बच्चों का इलाज जारी है.

माता-पिता परेशान, जहरीले पौधे हटाने की मांग

फिलहाल अधिकांश बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में चिंता का माहौल है. माता-पिता अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेहद परेशान हैं. साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे जहरीले पौधों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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