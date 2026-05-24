Summer Vacation: पंजाब में छुट्टियों पर बड़ी अपडेट! कब होगा समर वेकेशन का ऐलान? जानिए तारीख

Punjab Summer Holidays: पंजाब में लगातार बढ़ती गर्मी और आसमान से बरसती आग के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पद रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इसी बीच भीषण गर्मी को देखते हुए कई राज्यों में छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है.

मौसम विभाग ने 25 मई से 2 जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है, जिसके कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है. इसी कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं.

पड़ोसी राज्यों में छुट्टियों का ऐलान

चंडीगढ़ और हरियाणा में पहले ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार 23 मई 2026 से 30 जून 2026 तक सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे.

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हरियाणा में भी गर्मी की छुट्टियां पहले से तय समय से एक हफ्ता पहले यानी 25 मई से शुरू कर दी गई हैं. यह फैसला मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट और आने वाले दिनों में और तीव्र गर्मी की संभावना को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को जल्दी बंद करने का फैसला किया.

पंजाब में जल्द हो सकता है फैसला

सूत्रों के अनुसार पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है. बताया जा रहा है कि राज्य में 26 मई को एमसी चुनाव और 27 मई को बकरीद की छुट्टी के कारण पहले ही स्कूलों का शेड्यूल प्रभावित है.

ऐसे में संभावना है कि सरकार 28 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर सकती है. हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार आज या कल इस बारे में ऐलान कर सकती है.

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