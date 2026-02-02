पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में हिस्सा न लेने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह रकम याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दी जाएगी.

यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही एक याचिका से जुड़ा है. कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया या उनके वकील की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ. इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना

कोर्ट का साफ कहना था कि जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन होता है, तो सभी पक्षों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सुनवाई में शामिल हों. बिना किसी ठोस वजह के गैरहाजिर रहना कोर्ट के समय की बर्बादी है. इसी वजह से हाई कोर्ट ने मजीठिया पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका.

जुर्माने की रकम किसे मिलेगी?

दिलचस्प बात यह है कि यह जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में नहीं जाएगी, बल्कि सीधे याचिकाकर्ता संजय सिंह को दी जाएगी. कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता को बार-बार अदालत आना पड़ता है और दूसरे पक्ष की गैरहाजिरी से उसका समय और संसाधन दोनों बर्बाद होते हैं.

इस आदेश के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने इसे अदालत की सख्ती बताया है, जबकि अकाली दल के समर्थकों का कहना है कि आगे की सुनवाई में मजीठिया पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे.

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहना होगा. अगर फिर से लापरवाही हुई, तो और कड़ी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.