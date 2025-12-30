Punjab-Haryana High Court News: गांव-गांव जाकर कबाड़ इकट्ठा करके घर का गुजारा चलाने वाली महिला की 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, लेकिन वह धोखाधड़ी का शिकार हो गई. इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी मनजीत सिंह नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने लॉटरी को माना भगवान का आशीर्वाद

अदालत ने लॉटरी को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए कहा कि किसी को भी इस रकम का दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. जस्टिस राजेश भारद्वाज की सिंगल बेंच ने कहा कि मामले में आरोपियों की संलिप्तता पहली नजर में स्पष्ट है और जांच अभी शुरुआती चरण में है.

इस तरह बनाया गया धोखाधड़ी का शिकार

बठिंडा के रामपुर सिटी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता पुष्पा देवी को लॉटरी में ₹2.5 करोड़ का विजेता घोषित किया गया था. पुष्पा के पति को दिल का दौरा पड़ने के बाद इलाज के बहाने दबाव बनाया गया और धोखाधड़ी की गई.

दोषी मनजीत सिंह और उसके साथियों ने पुष्पा का भरोसा जीतकर उससे टिकट ले ली. पुष्पा को सिर्फ ₹70 लाख दिए गए, जबकि बाकी रकम दोषियों ने आपस में बांट ली. जांच में यह भी सामने आया कि लॉटरी सिर्फ शिकायतकर्ता के नाम पर खरीदी गई थी.

कोर्ट ने कही यह अहम बात

हाई कोर्ट ने यह कहा कि शिकायतकर्ता की मजबूरी और स्थिति का फायदा उठाकर साजिश रची गई. लॉटरी की रकम का हक पूरी तरह शिकायतकर्ता का था और इस पर किसी और का कोई दावा नहीं बनता. अदालत ने यह कहा कि दोषी का चाल-चलन संदिग्ध है और उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है. ऐसे में उसकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है.

