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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबHC ने पंजाब सरकार पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना, मुख्य सचिव को दिया पेश होने का आदेश

HC ने पंजाब सरकार पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना, मुख्य सचिव को दिया पेश होने का आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और एरियर भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और एरियर भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है.

हाई कोर्ट के आदेश लागू न करने और कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA अदा न करने के लिए पंजाब सरकार पर  1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई कि सरकार ने आदेशों का पालन नहीं किया है. मुख्य सचिव को 3 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है. (इस समाचार में और जानकारी का इंतजार है.)

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Published at : 27 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Punjab & Haryana High Court Punjab Politics PUNJAB NEWS
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