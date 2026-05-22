Punjab: परीक्षा के बाद घर लौट रहे छात्रों पर टूटा कहर, बस हादसे में 2 की गई जान... कई घायल

Gurdaspur College Students Accident: पंजाब के गुरदासपुर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. धारीवाल के पास अमृतसर से जम्मू जा रही एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और पलट गई. बस में ज्यादातर कॉलेज के छात्र सवार थे, जो परीक्षाएं खत्म होने के बाद छुट्टियों में घर लौट रहे थे.

हादसा इतना जोरदार था कि बस के पीछे चल रहे तीन से चार वाहन भी आपस में टकरा गए. इस दुर्घटना में दो कॉलेज छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

छुट्टियों की खुशी मातम में बदली

जानकारी के मुताबिक, सभी छात्र अमृतसर के ग्लोबल कॉलेज में पढ़ाई करते थे. परीक्षा खत्म होने और छुट्टियां शुरू होने के बाद वे सभी जम्मू लौट रहे थे और बस में खुशी का माहौल था.

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हादसे से बचने वाले छात्रों नीतीश, हरीश और विश्व अरोड़ा ने बताया कि अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई. छात्रों ने रोते हुए कहा, "हमारे पेपर अभी खत्म हुए थे और छुट्टियों पर जा रहे थे." उन्होंने कहा कि उनके दो दोस्तों की मौत हो चुकी है और कई साथी घायल हैं.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय निवासी और पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए. घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

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