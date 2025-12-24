Punjab: छुट्टी लेकर घर आया था जवान, सड़क हादसे में हो गई मौत, परिवार में पसरा मातम

Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर जिले में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. एक सड़क दुर्घटना ने बहादुर सैनिक की जान ले ली, यहां डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर जाजन गांव में छुट्टी पर आए एक सैनिक की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई है. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

4 दिसंबर को छुट्टी लेकर घर आया था जवान

बता दें कि मृतक की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों ने बताया कि सतनाम सिंह हिमाचल प्रदेश में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में हवलदार के पद पर कार्यरत थे. वह 4 दिसंबर को एक महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे. बताया गया है कि वह अपने किसी रिश्तेदार से मिलने अवान गांव जा रहे थे. जैसे ही वह झंगी पन्नावा गांव के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार ट्रॉली-ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई.

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही डेरा थाने के एसएचओ अशोक कुमार पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बटाला भेज दिया. इस संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर है. उनके परिवार में पत्नी के अलावा अन्य रिश्तेदार हैं, जो इस गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. उनके गांव में सभी शोक में हैं और लोग सतनाम की बहादुरी और सेवा को बहुत याद कर रहे हैं.

