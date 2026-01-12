Punjab News: पंजाब सरकार ने अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) की खरीद-फरोख्त के दौरान हो रहे बड़े नकद लेन-देन पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजाब के सभी रजिस्ट्रार-कम-डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी सौदे में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का नकद (कैश) ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तुरंत राज्य मुख्यालय को भेजी जाए.

राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र में बताया गया है कि यह रिपोर्ट आगे डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, चंडीगढ़ को भेजी जाएगी. इस संबंध में हुक्म दिया गया है कि राज्य स्तर पर इस तरह के सभी मामलों की निगरानी की जाएगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर्टी सौदों में काले धन का उपयोग न हो और टैक्स चोरी पर रोक लग सके.

वित्तीय अपराधों पर लगाम

एक सीनियर रेवेन्यू अधिकारी के मुताबिक सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह हुक्म लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हैं. डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरे राज्य में संदिग्ध प्रॉपर्टी सौदों पर नजर रखी जाएगी. इससे न सिर्फ ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, बल्कि ड्रग मनी, हवाला और संगठित अपराध से जुड़े धन के निवेश को भी पकड़ा जा सकेगा.

सरकार का ब्लैक मनी पर सीधा वार

पंजाब में लंबे समय से यह आरोप लगते आ रहे हैं कि जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त के दौरान बड़ी मात्रा में काला धन खपाया जाता है. रजिस्ट्रेशन के समय अक्सर सौदे की सरकारी कीमत कम दर्ज की जाती है, जबकि असली भुगतान का बड़ा हिस्सा नकद में लिया या दिया जाता है.

अब 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकद रकम पर रिपोर्टिंग अनिवार्य होने से ऐसे सौदों पर सीधा असर पड़ेगा. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रणाली मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और गैरकानूनी संपत्ति निवेश पर रोक लगाने में मददगार साबित होगी.

दर्ज हो सकती FIR, इनकम टैक्स को भी किया जाएगा सूचित

डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लेन-देन की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने या आयकर (इनकम टैक्स) विभाग को भी सूचित किया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन दफ्तरों पर बड़ी जिम्मेदारी

इस हुक्म के बाद राज्य के सभी रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है. अब उन्हें सिर्फ दस्तावेज दर्ज करने ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सौदे में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद रकम शामिल तो नहीं.

अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी पूरी जानकारी तुरंत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के दफ्तर को भेजनी होगी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस हुक्म को “अति जरूरी” मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए. अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि लापरवाही या जानकारी छुपाने की स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

आम लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जहां एक ओर सरकार इस कदम को ब्लैक मनी पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी बता रही है, वहीं आम लोगों के लिए इससे कुछ व्यावहारिक मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. छोटे शहरों और गांवों में आज भी कई लोग जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त के दौरान कुछ भुगतान नकद में करते हैं. कई मामलों में बैंकिंग सुविधाएं या डिजिटल लेन-देन की पहुंच भी सीमित होती है.

अब अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा की रकम नकद में देता या लेता है तो उसकी जानकारी सरकारी एजेंसियों तक पहुंच जाएगी. इससे लोगों को अपनी आय और भुगतान का पूरा हिसाब देना पड़ेगा. जो लोग ईमानदारी से सौदा करते हैं, उन्हें तो कोई खास परेशानी नहीं होगी, पर जिन सौदों में पहले से ही अनियमितताएं हैं, उनके लिए खतरा काफी बढ़ जाएगा.

प्रॉपर्टी बाजार पर भी पड़ेगा हुक्म का असर

रियल एस्टेट से जुड़े माहिरों का मानना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता तो बढ़ेगी, पर शुरुआती दौर में सौदों की रफ्तार कुछ हद तक धीमी हो सकती है. माना जाता है कि अभी भी कई खरीदार और विक्रेता सौदे के मुताबिक कुछ भुगतान नकद में करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे टैक्स कम देना पड़ता है. अब उन्हें बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पूरा भुगतान करना पड़ेगा, जिससे स्टैंप ड्यूटी और आयकर (इनकम टैक्स) दोनों बढ़ सकते हैं.