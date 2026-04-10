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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबगोल्डी बराड़ समेत 28 अपराधियों की जानकारी देने पर लाखों इनाम, पंजाब सरकार ने किया ऐलान

गोल्डी बराड़ समेत 28 अपराधियों की जानकारी देने पर लाखों इनाम, पंजाब सरकार ने किया ऐलान

Punjab News in Hindi: पंजाब सरकार ने 28 भगोड़े गैंगस्टरों पर 5 से 10 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया है. इस फैसले पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Apr 2026 10:57 PM (IST)
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पंजाब सरकार ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को बड़ा कदम उठाते हुए अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन जारी किया. इसमें विदेशों में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ समेत 28 भगोड़े अपराधियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की गई है. सरकार ने कुछ अपराधियों पर 10 लाख रुपये और बाकी पर 5 लाख रुपये तक का नकद इनाम रखा है. साथ ही भरोसा दिया गया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

‘गैंगस्टर फ्री पंजाब’ अभियान

सरकार ने इस पहल को ‘गैंगस्टर फ्री पंजाब’ अभियान का हिस्सा बताया है. विज्ञापन में अपराधियों के नाम, फोटो और उनके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी साझा की गई है. बताया गया है कि इन अपराधियों का बड़ा नेटवर्क विदेशों से संचालित हो रहा है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती मिल रही है.

सूची में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं. इनमें गोल्डी बराड़, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, रोहित गोदारा, बलविंदर सिंह डोनी, गौरव पट्याल और मोहम्मद यासीन अख्तर जैसे आरोपी शामिल हैं. अख्तर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित है.

गोल्डी बराड़, जिसे 2024 में यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था, इस सूची का सबसे चर्चित नाम है. वह पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा रहा है और फिलहाल विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियां चलाने का आरोप है.

वहीं रोहित गोदारा और लखबीर सिंह जैसे आरोपी भी विदेश से नेटवर्क चला रहे हैं, जबकि हरविंदर सिंह संधू का नाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा बताया जाता है.

विपक्ष ने साधा निशाना

इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है. बीजेपी का कहना है कि यह कदम इस बात का सबूत है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. विपक्ष का आरोप है कि अगर सरकार अपराधियों पर काबू पाने में सक्षम होती, तो इस तरह इनाम घोषित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम अपराध पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, जनता की मदद से इन भगोड़ों तक पहुंच बनाना आसान होगा. हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वे बिना डर के जानकारी साझा करें.

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Published at : 10 Apr 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Punjab Crime Goldy Brar PUNJAB NEWS
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