पंजाब में पेचीदा मामला, पूर्व DGP और पूर्व मंत्री पत्नी पर बेटे की हत्या का केस, बहू से अवैध संबंध का आरोप!



Punjab News: पुलिस को जो वीडियो मिला है, उसमें अकील अपने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों की बात कर रहा था. यही नहीं, उसने अपनी हत्या का अंदेशा जताया था. इसके बाद परिवार के चार लोगों पर FIR दर्ज की गईरऔर .

By : सचिन कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर इकलौते बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत मामले में चौंकाने वाला आरोप लगा है. शमसुद्दीन नाम के व्यक्ति ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत के साथ अकील अख्तर की एक वीडियो सौंपी थी. इस वीडियो में अकील अपने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों की बात कर रहा था. यही नहीं, अकील ने अपनी हत्या का अंदेशा भी जताया था.

अब इसपर पंचकूला MDC थाना पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बहू और बेटी के खिलाफ धारा 103(1), 61 BNS के तहत मामला दर्ज किया है. 

क्योंकि मामला पूरी तरह हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस ने जांच के लिए SIT गठित कर दी है. इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी. दरअसल, अकील की मौत पर उसके परिवार वालों ने ओवरडोज का दावा किया था, लेकिन अब नए वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि 35 वर्षीय अकील अख्तर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील थे और पंचकूला के सेक्टर-4, MDC में रहते थे. 16 अक्टूबर की शाम को परिवार ने उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि मौत दवा के ओवरडोज या किसी बीमारी से हुई है. अकील का अंतिम संस्कार सहारनपुर में किया गया था.

अकील अख्तर का बयान (27 अगस्त का वीडियो वायरल)

वीडियो में अकील कह रहे हैं, "मैंने अपने पिता और पत्नी के बीच संबंधों का खुलासा किया, काफी वक्त हो गया इसे. शादी के एक साल बाद 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के अंदर पकड़ लिया था. मैं अब बहुत ज्यादा तनाव में हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं. मुझे हर रोज लगता है कि आज झूठा केस करेंगे मुझ पर. पहले भी एक बार कोशिश कर चुके हैं. ये लोग अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं. जिस दिन मैंने इन्हें पकड़ा, तब उन्होंने जान से मारने की कोशिश का झूठा मुकदमा कर दिया था मेरे ऊपर. मैंने अपनी बहन और मां को कहते सुना था कि इसका कुछ इंतजाम करो. उनका प्लान है कि मुझे फंसाओ या फिर मार दो. अभी इनका कुछ यहां चल नहीं रहा, लेकिन इनका प्लान है कि जब सरकार में आएंगे तो मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे जेल भिजवा देंगे."

पुलिस ने शुरू की जांच

डीसीपी श्रीष्टि गुपा ने बताया कि एसआईटी की जांच का नेतृत्व ACP रैंक के अधिकारी करेंगे. वीडियो के बाद ये मामला हत्या का बन चुका है. जांच निष्पक्ष होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई होगी.

Published at : 21 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Illegal Relation PUNJAB NEWS Akil Akhtar
Embed widget