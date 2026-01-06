Punjab: पतंग उड़ा रहा था 8 साल का बच्चा, हार्ट अटैक से मौत, महसूस कर रहा था दर्द और घबराहट

Punjab: पतंग उड़ा रहा था 8 साल का बच्चा, हार्ट अटैक से मौत, महसूस कर रहा था दर्द और घबराहट
Firozpur News: फिरोजपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 8 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह दुखद घटना उस समय हुई, जब बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है, तभी अचानक उसे घबराहट होने लगी.
Punjab News: पंजाब के फ़िरोज़पुर से हैरान और दुखद घटना की खबर सामने आई है, यहां एक 8 साल के बच्चे की अचानक हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक 8 साल का मनप्रीत शर्मा फ़िरोज़पुर के RSD राजरतन पब्लिक स्कूल में क्लास दूसरी का स्टूडेंट था. दावा किया जा रहा है कि जब बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो अचानक वह घबरा गया और उसने घरवालों को बताया कि उसे बहुत घबराहट और दर्द महसूस हो रहा है.
परिवार का रो-रो कर बुरा हाल
इसके बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौत का कारण अचानक हार्ट अटैक आना माना जा रहा है. इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. बच्चे की अचानक मौत की पुष्टि करते हुए RSD राजरतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर एस.पी. आनंद ने कहा कि यह बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी अचानक मौत के कारण स्कूल और पूरे फ़िरोज़पुर शहर में शोक का माहौल है. वह खुद भी इस खबर से बहुत दुखी हैं. उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट परिवार के साथ खड़ा है.
बच्चों में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ा
बता दें कि पिछले कुछ समय से दिल के दौरे पड़ने के कारण कई बच्चों की मौत हो चुकी है. पिछले साल ही गुजरात के अहमदाबाद शहर में तीसरी क्लास में पढ़ती आठ साल की बच्ची की संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत होने की घटना सामने आई थी. एक बच्ची की टीवी देखते हुए हार्ट अटैक से मौत की भी खबर सामने आई थी. इतनी छोटी उम्र के बच्चों में दिल के दौरे पड़ने की घटना से स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चिंतित हैं.
