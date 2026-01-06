हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पतंग उड़ा रहा था 8 साल का बच्चा, हार्ट अटैक से मौत, महसूस कर रहा था दर्द और घबराहट

Punjab: पतंग उड़ा रहा था 8 साल का बच्चा, हार्ट अटैक से मौत, महसूस कर रहा था दर्द और घबराहट

Firozpur News: फिरोजपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 8 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह दुखद घटना उस समय हुई, जब बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है, तभी अचानक उसे घबराहट होने लगी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के फ़िरोज़पुर से हैरान और दुखद घटना की खबर सामने आई है, यहां एक 8 साल के बच्चे की अचानक हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक 8 साल का मनप्रीत शर्मा फ़िरोज़पुर के RSD राजरतन पब्लिक स्कूल में क्लास दूसरी का स्टूडेंट था. दावा किया जा रहा है कि जब बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो अचानक वह घबरा गया और उसने घरवालों को बताया कि उसे बहुत घबराहट और दर्द महसूस हो रहा है.

परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

इसके बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौत का कारण अचानक हार्ट अटैक आना माना जा रहा है. इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. बच्चे की अचानक मौत की पुष्टि करते हुए RSD राजरतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर एस.पी. आनंद ने कहा कि यह बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी अचानक मौत के कारण स्कूल और पूरे फ़िरोज़पुर शहर में शोक का माहौल है. वह खुद भी इस खबर से बहुत दुखी हैं. उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट परिवार के साथ खड़ा है.

बच्चों में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ा

बता दें कि पिछले कुछ समय से दिल के दौरे पड़ने के कारण कई बच्चों की मौत हो चुकी है. पिछले साल ही गुजरात के अहमदाबाद शहर में तीसरी क्लास में पढ़ती आठ साल की बच्ची की संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत होने की घटना सामने आई थी. एक बच्ची की टीवी देखते हुए हार्ट अटैक से मौत की भी खबर सामने आई थी. इतनी छोटी उम्र के बच्चों में दिल के दौरे पड़ने की घटना से स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चिंतित हैं.

यह भी पढ़ें -

Punjab News: नए साल के पहले 5 दिन में चार मर्डर, फायरिंग से दहला पंजाब, कानून-व्यवस्था पर सवाल

 

Published at : 06 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Firozpur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल
Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल
Agra News: बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप...शिकायत दर्ज | Bad Touch | Hindi News | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
'मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं', अपने जागरण के वायरल वीडियो पर ट्रोल होने के बाद सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी
'मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं', अपने वायरल वीडियो पर सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
शिक्षा
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget