Punjab: शख्स ने पत्नी के सिर और 4 साल के बेटे के पेट में मारी गोली, फिर किया सुसाइड

Ferozepur News: पंजाब के फिरोजपुर में पत्नी और बेटे को गोली मारने के बाद खुद को शूट करने वाले नौजवान की मौत हो गई है. लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उसकी मौत हुई. उसकी पत्नी और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, युवक की पत्नी के सिर में गोली लगी थी, जबकि बेटे के पेट में गोली मारी गई थी. बेटे की सर्जरी के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है, लेकिन पत्नी की स्थिति नाजुक बनी हुई है. घटना के समय परिवार का बड़ा बेटा स्कूल में था, जिससे उसकी जान बच गई..

दोपहर में पत्नी-बेटे को गोली मारी

यह मामला शुक्रवार दोपहर 3 बजे का है. फिरोजपुर के बाजीदपुर गांव के रहने वाले 37 साल के जगसीर सिंह ने अपनी पत्नी नवनीत कौर और 4 साल के बेटे वारिसदीप को गोली मार दी. इसके बाद उसने अपने आप को गोली मार ली. गोली नवनीत के सिर में लगी, जबकि गोली उसके बेटे के लीवर में से गुजर कर उसके पेट में अटक गई.

पुलिस के मुताबिक, इस घर में जगसीर अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था. उसका बड़ा बेटा 10 साल का है. वह उस समय स्कूल में था, जिस कारण उसकी जान बच गई. जगसीर की मां और भाई का देहांत हो गया है. उसके पिता उसके साथ रहते हैं, लेकिन वह भी उस समय घर में नहीं थे.

20 एकड़ जमीन का था मालिक

गांव वालों ने बताया कि जगसीर सिंह आर्थिक तौर पर खुशहाल था. उसके पास 20 एकड़ जमीन थी. उसने 100 एकड़ जमीन भी किराए पर ली थी और उस पर खेती की थी. दो दिन पहले ही उसने एक नया ट्रैक्टर और आधा एकड़ जमीन और खरीदी थी. इसलिए इस घटना के पीछे कोई वित्तीय कारण नहीं हो सकता.

घटना की वजह क्या है?

इस मामले में अब तक पत्नी और बेटे को गोली मारने और फिर आत्महत्या करने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. फिरोजपुर के एसएसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जगसीर सिंह की मौत हो गई है. गोलीबारी के पीछे का कारण जांच की जा रही है. घटना घरेलू झगड़ा लगती है. फिलहाल जांच जारी है.