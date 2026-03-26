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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Lottery Result: लॉटरी से घूमा चक्की वाले की किस्मत का पहिया, रातोंरात जीते 50 लाख रुपए

Punjab Lottery Result: लॉटरी से घूमा चक्की वाले की किस्मत का पहिया, रातोंरात जीते 50 लाख रुपए

Punjab Holi Bumper Lottery Result: पंजाब के फाजिल्का में सजनाना गांव के आटा चक्की संचालक जरनैल सिंह ने होली बंपर लॉटरी से 50 लाख रुपये जीते है, जिससे उनकी किस्मत रातोंरात बदल गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 02:54 PM (IST)
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Punjab Holi Bumper Lottery Result: पंजाब के फाजिल्का जिले में सजनाना गांव के निवासी और आटा चक्की संचालक जरनैल सिंह की किस्मत रातोंरात बदल गई. उन्होंने फाजिल्का के रूपचंद लॉटरी स्टाल से होली बंपर लॉटरी टिकट खरीदी थी और जब नतीजे आए तो पता चला कि उनका टिकट नंबर B-862817 50 लाख रुपये का इनाम जीत चुका है.

रूपचंद लॉटरी स्टाल के संचालक बॉबी ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से विजेता की तलाश कर रहे थे, क्योंकि विजेता ने अपना नाम या नंबर स्टाल पर दर्ज नहीं करवाया था. अंततः 12 दिन बाद बॉबी ने जरनैल सिंह से संपर्क किया और उन्हें पुरस्कार की जानकारी दी. यह सुनते ही जरनैल सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. पूरे सजनाना गांव में इस जीत का जश्न मनाया गया और लोगों ने विजेता के लिए बधाई संदेश दिए.

एक पल में शख्स की बदली जिंदगी

जरनैल सिंह गांव सजनाना की ढाणी माछीराम लाहौरिया के रहने वाले हैं और लंबे समय से अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए आटा चक्की चलाते हैं. उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी लॉटरी टिकट उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां लेकर आएगी. यह जीत उनके लिए आर्थिक रूप से भी एक बड़ा सहारा साबित होगी और परिवार की जिंदगी में बदलाव ला सकती है.

लोगों ने विजेता को बधाई दी

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी किस्मत अचानक साथ दे सकती है. मेहनत और थोड़ी किस्मत मिल जाए तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं. सजनाना गांव के लोगों ने भी इस खुशी में शामिल होकर विजेता को बधाई दी और इलाके में जश्न का माहौल बना. इस तरह, फाजिल्का के इस आटा चक्की संचालक की किस्मत एक पल में बदल गई और उनकी जिंदगी नई दिशा की ओर बढ़ गई.

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Published at : 26 Mar 2026 02:54 PM (IST)
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