Punjab News: पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद में स्थित एक निजी स्कूल सेक्रड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कूल वैन में एक स्टूडेंट पर हमला किया गया.

बच्चे के माता-पिता ने शिक्षा विभाग और पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें स्कूल प्रबंधन पर सरकारी नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. डीएसपी गुरसेवक सिंह बराड़ ने कहा कि शिकायत के बाद जांच की जा रही है.

स्कूल से घर वापस आने पर हुई घटना

जिला पुलिस विभाग की शिकायतकर्ता डिंपल बहल ने बताया कि उनका बेटा, अश्विन प्रताप बहल, जो कि सेक्रड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पांचवीं क्लास का स्टूडेंट है. वह वैन में घर वापस आ रहा था. उसने आरोप लगाया है कि एक और स्टूडेंट ने वैन के अंदर उसके बेटे पर हमला किया.

उन्होंने स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. स्कूल प्रशासन के सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है. उन्होंने शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों और जलालाबाद के डीएसपी के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है.

छात्र पर हमला स्कूल नहीं, बल्कि निजी वैन में हुआ

बीपीईओ सुशील कुमारी का कहना है कि स्टूडेंट पर स्कूल के अंदर हमला नहीं किया गया, बल्कि स्कूल से घर वापस आते समय एक निजी वैन में हमला किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, विभाग ने स्कूल प्रबंधन से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है.

इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल के असिस्टेंट सुनील कटारिया का कहना है कि जिस स्कूल वैन से पूछताछ की जा रही है. वह स्कूल की सरकारी वैन नहीं है. उन्होंने सभी स्कूल वैन चालकों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी वैन को केयरटेकर के बिना स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

