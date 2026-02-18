पंजाब: मोगा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, ‘जागो मार्च’ निकाल कर सरकार के खिलाफ जताया रोष

पंजाब के मोगा जिले के गांव सिंघाबाला में किसानों ने एक अनोखा और ध्यान खींचने वाला प्रदर्शन किया. किसानों ने पारंपरिक शादी-समारोह में निकाले जाने वाले ‘जागो’ की तर्ज पर जागरूकता मार्च आयोजित किया. जिसे देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए. इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं शामिल हुईं. महिलाएं सिर पर जागो रखकर गांव की गलियों से होते हुए मार्च निकाल रही थीं और अपनी समस्याओं व मांगों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही थीं.

इस अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया और जोर देकर कहा कि उनकी समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए. सिंघाबाला का यह जागो मार्च पंजाब में किसानों द्वारा किए गए अभिनव प्रदर्शन के रूप में याद किया जाएगा.

किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

किसानों ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है. किसान यूनियन नेताओं के कहा कि प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 लागू होने पर बिजली सब्सिडी समाप्त हो सकती है. बिजली दरों में वृद्धि होगी तथा प्री-पेड मीटर प्रणाली लागू होने की आशंका है. इसी तरह बीज बिल 2025 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन गैर-ब्रांडेड बीजों की बिक्री पर रोक लगने से छोटे किसानों पर असर पड़ने की चिंता जताई गई.

किसानों ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला जागो मार्च

नेताओं ने यह भी कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव, मनरेगा से जुड़े प्रावधानों तथा संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे मुद्दों को लेकर किसानों और मजदूर वर्ग में असंतोष है. किसानों का कहना है कि इन नीतियों से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. किसान संगठनों ने बताया कि यह जागो मार्च लोगों को जागरूक करने की शुरुआत है और आगामी 22 फरवरी को पंजाब के विधायकों तथा केंद्र सरकार के नेताओं के घरों के घेराव की तैयारी की जा रही है. जिसकी तैयारी इस जागो मार्च से शुरुआत किया गया.

