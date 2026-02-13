Faridkot News: पंजाब के फरीदकोट जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां शादी समारोह में शामिल एक युवक की उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी. मामूली तकरार ने इस कदर खौफनाक रूप ले लिया कि युवक की जान चली गई.

जानकारी के मुताबिक, दिलप्रीत सिंह वासी फरीदकोट अपने दोस्त की शादी समारोह में अन्य साथियों सहित शामिल हुआ था. बताया जा रहा है कि जागो वाले दिन दिलप्रीत की खुशप्रीत सिंह नामक नौजवान से मामूली तकरार हो गई थी, जो उसका दोस्त ही था. इसी रंजिश को खुशप्रीत सिंह ने अपने दिल में रख ली.

दिलप्रीत को पैलेस से बाहर बुलाया

बीती रात जब फरीदकोट के एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह चल रहा था तो रोटी खाने के समय खुशप्रीत सिंह और उसके एक अन्य साथी ने दिलप्रीत को पैलेस से बाहर बुलाया. वहां ले जाकर उस पर किरचों से लगातार वार किए गए, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

अस्पताल ले जाने के कुछ देर बाद तोड़ा दम

दिलप्रीत के पिता ने बताया कि जब दिलप्रीत खाना खा रहा था तो उसका एक दोस्त उसे बाहर ले गया. कुछ समय बाद वह तड़पता हुआ अंदर आया और उसके शरीर ’पर किरचों के वार नजर आ रहे थे. जब वह बाहर पहुंचे तो दोनों नौजवान मौके से फरार हो चुके थे.