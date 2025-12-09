Punjab: तरनतारन में व्यापारी की हत्या करने वाला वांटेड बदमाश ढेर, जानिए क्या है पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले के खडूर साहिब रोड पर स्थित गांव भुल्लर में किराना व्यापारी की हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले वांटेड मुल्जिम सुखबीर कोटला सख्खा की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई. सोमवार को गोइंदवाल साहिब के पास पुलिस टीम जब उसका पीछा कर रही थी तो उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. हमले में तरनतारन CIA इंचार्ज प्रभजीत सिंह और होमगार्ड जवान गुरविंदर सिंह जख्मी हो गए.

क्या है पूरा मामला?

जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में मुल्जिम सुखबीर को गोली लगी. उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डी.आई.जी. स्नेहदीप शर्मा मुताबिक सुखबीर कोटला सख्खा तरनतारन के साथ-साथ गुरदासपुर पुलिस को भी वांटेड था और उस पर पंजाब के कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.

वारदात के बाद मुल्जिम फरार

तरनतारन पुलिस ने रविवार को ही सुखबीर सख्खा का पोस्टर जारी करके उसकी तलाश तेज कर दी थी. इससे पहले उसके साथी जगरूप सिंह को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे किए थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 1 दिसंबर, सोमवार को सुखबीर और उसके साथी ने गांव भुल्लर में करियाना व्यापारी दलजीत सिंह की दुकान ’पर लूट करने की कोशिश की थी. व्यापारी ने विरोध किया तो उन्होंने उस ’पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके ’पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद मुल्जिम फरार हो गए थे और गुरदासपुर पहुंच कर उन्होंने एक कार भी छीन ली थी.

फायरिंग के बाद हुई मुठभेड़

घटना की जानकारी मिलते ही डी.आई.जी. स्नेहदीप शर्मा और एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस टीमें पहले से ही मुल्जिम के संभावित ठिकानों ’पर निगरानी कर रही थीं. मंगलवार को जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई. पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. मामले की और जांच जारी है.