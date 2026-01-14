माघी मेला कॉन्फ्रेंस: अकाली दल ने किया शक्ति प्रदर्शन, आप और कांग्रेस पर भड़के सुखबीर बादल

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने माघी मेले के ऐतिहासिक अवसर पर अपनी राजनीतिक कॉन्फ्रेंस के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया. पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस मंच का उपयोग अपने पारंपरिक 'पंथक वोट बैंक' को वापस पाने के लिए किया. उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस पर सिखों की सर्वोच्च संस्थाओं को कमजोर करने और अकाली दल को बदनाम करने की गहरी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया.

कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुखबीर बादल ने बेहद तीखे तेवर अपनाए. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के नाम पर केवल घटिया राजनीति की है. बादल ने चुनौती देते हुए कहा, "इतने वर्षों की जांच के बाद भी आज तक एक भी अकाली कार्यकर्ता बेअदबी के मामले में पकड़ा नहीं गया है. यह केवल कांग्रेस और 'आप' का एक प्रोपेगेंडा था ताकि सिखों की अपनी पार्टी को उनकी नजरों में गिराया जा सके."

भावनात्मक अपील और पार्टी का बचाव

बादल ने भावनात्मक लहजे में कहा कि हर अकाली कार्यकर्ता के घर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, ऐसे में कोई अकाली कार्यकर्ता बेअदबी करने की सोच भी नहीं सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दलों का एकमात्र मकसद पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना है, जो सिख पंथ की नुमाइंदगी करती है.

सिख संस्थाओं पर प्रहार की साजिश

सुखबीर बादल ने हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को तोड़ने की कोशिशों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की पार्टियां मिलकर सिख संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल शिरोमणि अकाली दल ही पंजाब के अधिकारों और सिख हितों की रक्षा कर सकता है.