हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Election 2027: पंजाब चुनाव में इस बार दो नए सियासी दल करेंगे एंट्री! बढ़ेगी AAP और कांग्रेस की मुश्किल?

Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव में इस बार दो नए सियासी दल करेंगे एंट्री! बढ़ेगी AAP और कांग्रेस की मुश्किल?

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले दो नए दल एंट्री मारते दिख रहे हैं. यह नए राजनीतिक दल निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ शिअद और बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ा सकते हैं.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 09 Apr 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दो नए राजनीतिक दल अपनी दांव चल सकते हैं. इन नए राजनीतिक दलों में से एक का ऐलान हो चुका है और दूसरे के संकेत मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि अगर ये सियासी दल पूरे दमखम के साथ उतरे तो आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. 

सबसे पहले बात करते हैं नवजोत कौर सिद्धू की. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित सिद्धू ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि पार्टी का मकसद राज्य को स्वर्ण राज्य बनाने का होगा. उनके इस बयान से यह संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. जानकारों की मानें तो उनका पहला निशाना, कांग्रेस होगी.

कांग्रेस हाईकमान पर रुपये के बदले सीएम बनाने का आरोप लगा चुकीं सिद्धू ने यह भी दावा किया है कि साल 2022 के असेंबली इलेक्शन्स के बाद उनके पति और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में नहीं हैं. हालांकि नई पार्टी और पत्नी के इस बयान पर अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू खामोश हैं. 

राघव चड्ढा की क्या है प्लानिंग?

उधर, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं. सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर चड्ढा ने यह संकेत दिए हैं. चड्ढा ने जो स्टोरी शेयर की है उसमें उन्हें नया राजनीतिक दल ऐलान करने की सलाह दी गई है. न सिर्फ नया राजनीतिक दल बनाने बल्कि उन्हें राजनीतिक दल का नाम - जेन जी के नाम पर रखने का मशवरा भी दिया गया है. 

नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब

बता दें जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उच्च सदन में डिप्टी लीडर के पद से हटाया, उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि वह पंजाब से सदस्य होने के बाद भी राज्य का मुद्दा उठाने में असफल रहे. इन आरोपों के बाद चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पंजाब मेरे लिए सिर्फ बात करने की नहीं बल्कि मेरा घर, कर्तव्य, मिट्टी और आत्मा है.

उनके तीन दिन पुराने इस पोस्ट और हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी को अगर जोड़कर देखें तो यह संकेत स्पष्ट है कि अगर चड्ढा ने नई पार्टी बनाई तो वह पंजाब के सियासी रण में जरूर उतरेंगे. अब यह देखना होगा कि नवजोत कौर सिद्धू के ऐलान और राघव चड्ढा के संकेतों के बीच पंजाब की सियासत क्या रुख लेती है? इतना तो तय है कि नवजोत से कांग्रेस और राघव के संभावित ऐलान से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 09 Apr 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Congress Bjp AAP Punjab News Punjab Politics Punjab Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव में इस बार दो नए सियासी दल करेंगे एंट्री! बढ़ेगी AAP और कांग्रेस की मुश्किल?
पंजाब चुनाव में इस बार दो नए सियासी दल करेंगे एंट्री! बढ़ेगी AAP और कांग्रेस की मुश्किल?
पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब
नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब
पंजाब
AAP सांसद राघव चड्ढा पर नवजोत कौर सिद्धू बोलीं, 'उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए लेकिन...'
AAP सांसद राघव चड्ढा पर नवजोत कौर सिद्धू बोलीं, 'उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए लेकिन...'
पंजाब
Punjab: जालंधर में दर्दनाक हादसा! 7 साल की बच्ची की गाड़ी के नीचे आने से मौत... घर के बाहर खेल रही थी
जालंधर में दर्दनाक हादसा! 7 साल की बच्ची की गाड़ी के नीचे आने से मौत... घर के बाहर खेल रही थी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
बॉलीवुड
'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने अब बताया सारा सच
ट्रेंडिंग
Viral Video: पूजा के नाम पर गंगा नदी में कपड़े और पॉलीथिन डालने लगी महिला, वीडियो देख खौल उठेगा खून
पूजा के नाम पर गंगा नदी में कपड़े और पॉलीथिन डालने लगी महिला, वीडियो देख खौल उठेगा खून
हेल्थ
Children Deaths Due To Measles: इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget