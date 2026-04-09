पंजाब चुनाव में इस बार दो नए सियासी दल करेंगे एंट्री! बढ़ेगी AAP और कांग्रेस की मुश्किल?

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पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दो नए राजनीतिक दल अपनी दांव चल सकते हैं. इन नए राजनीतिक दलों में से एक का ऐलान हो चुका है और दूसरे के संकेत मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि अगर ये सियासी दल पूरे दमखम के साथ उतरे तो आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं.

सबसे पहले बात करते हैं नवजोत कौर सिद्धू की. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित सिद्धू ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि पार्टी का मकसद राज्य को स्वर्ण राज्य बनाने का होगा. उनके इस बयान से यह संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी. जानकारों की मानें तो उनका पहला निशाना, कांग्रेस होगी.

कांग्रेस हाईकमान पर रुपये के बदले सीएम बनाने का आरोप लगा चुकीं सिद्धू ने यह भी दावा किया है कि साल 2022 के असेंबली इलेक्शन्स के बाद उनके पति और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में नहीं हैं. हालांकि नई पार्टी और पत्नी के इस बयान पर अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू खामोश हैं.

राघव चड्ढा की क्या है प्लानिंग?

उधर, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं. सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर चड्ढा ने यह संकेत दिए हैं. चड्ढा ने जो स्टोरी शेयर की है उसमें उन्हें नया राजनीतिक दल ऐलान करने की सलाह दी गई है. न सिर्फ नया राजनीतिक दल बनाने बल्कि उन्हें राजनीतिक दल का नाम - जेन जी के नाम पर रखने का मशवरा भी दिया गया है.

नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किस पार्टी में हैं? पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दिया ऐसा जवाब

बता दें जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उच्च सदन में डिप्टी लीडर के पद से हटाया, उसके बाद उन पर आरोप लगाए गए कि वह पंजाब से सदस्य होने के बाद भी राज्य का मुद्दा उठाने में असफल रहे. इन आरोपों के बाद चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पंजाब मेरे लिए सिर्फ बात करने की नहीं बल्कि मेरा घर, कर्तव्य, मिट्टी और आत्मा है.

उनके तीन दिन पुराने इस पोस्ट और हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी को अगर जोड़कर देखें तो यह संकेत स्पष्ट है कि अगर चड्ढा ने नई पार्टी बनाई तो वह पंजाब के सियासी रण में जरूर उतरेंगे. अब यह देखना होगा कि नवजोत कौर सिद्धू के ऐलान और राघव चड्ढा के संकेतों के बीच पंजाब की सियासत क्या रुख लेती है? इतना तो तय है कि नवजोत से कांग्रेस और राघव के संभावित ऐलान से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं.