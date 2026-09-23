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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबत्योहारों से पहले मान सरकार की सौगात, 8 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

त्योहारों से पहले मान सरकार की सौगात, 8 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने आठ प्रतिशत बढ़े हुए डीए को औपचारिक रूप से मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. बढ़ा हुआ DA एक सितंबर से प्रभावी होगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 23 Sep 2026 07:36 PM (IST)
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पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में आठ फीसदी बढ़ोत्तरी बुधवार (23 सितंबर) को अधिसूचित कर दी. बढ़ा हुआ डीए एक सितंबर से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार वेतन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलेगी. डीए बढ़ाने के फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

भगवंत मान सरकार ने महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. पेंशनभोगियों को भी संबंधित नियमों के अनुसार बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण तथा वित्तीय हितों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 

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महंगाई के बीच DA बढ़ने से कर्मचारियों को मिलेगी राहत!

पंजाब सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया, “घरेलू खर्च और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच डीए बढ़ाए जाने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी.” यह फैसला कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद लिया गया है. करीब 8 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा. हालांकि सरकार पर इसका बोझ भी बढ़ेगा.

बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने की थी चर्चा

इस बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिनमें महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी शामिल थी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के हित में उचित कदम उठाए जाएंगे. बयान में कहा गया कि इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने अब आठ फीसदी बढ़े हुए डीए को औपचारिक रूप से मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है.

पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी, मिशन यूथ पर सचिन पायलट

Published at : 23 Sep 2026 07:36 PM (IST)
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