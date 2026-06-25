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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबभगवंत मान वीडियो मामले में पंजाब कांग्रेस दिखी एकजुट, राजा वडिंग, चन्नी और सुखजिंदर रंधावा आए साथ

भगवंत मान वीडियो मामले में पंजाब कांग्रेस दिखी एकजुट, राजा वडिंग, चन्नी और सुखजिंदर रंधावा आए साथ

Punjab Politics: चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस नेताओं ने भगवंत मान के कथित वीडियो मामले पर एकजुट होकर प्रेस वार्ता की. राजा वडिंग, चन्नी, रंधावा समेत कई बड़े नेता शामिल.

Written By : सचिन कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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गुटबाजी की खाई में फंसी पंजाब कांग्रेस ने आज एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो विवाद का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला. 

पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विजय इंदर सिंगला, परगट सिंह और सुखपाल सिंह खैरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. सभी प्रमुख नेताओं के एक मंच पर आने को पार्टी में नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

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केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का असर

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह एकजुटता दिल्ली से मिले सख्त निर्देशों का नतीजा है. पिछले दिनों केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के अलग-अलग नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं दरकिनार कर पार्टी हित में एकजुट रहने की सख्त हिदायत दी.

क्या चुनाव तक टिकेगी यह एकता?

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह एकता अस्थायी भी हो सकती है. पंजाब कांग्रेस को पिछले चुनावों में मिली करारी हार के बाद संगठन को मजबूत करने और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की चुनौती है.

धार्मिक मुद्दों पर AAP को घेरा

कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर भगवंत मान सरकार पर धार्मिक मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा. पार्टी लंबे समय से धार्मिक संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे रखने के बावजूद अब AAP को घेरने की रणनीति अपनाती दिख रही है. प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि भगवंत मान का कथित वीडियो न केवल नैतिकता का प्रश्न है बल्कि पंजाब की जनता के साथ धोखा है. उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. 

पार्टी के अंदरूनी कलह पर सवाल

पंजाब कांग्रेस पिछले कई महीनों से गुटबाजी, टिकट वितरण और संगठनात्मक पदों को लेकर विवादों में घिरी रही है. राजा वडिंग बनाम चन्नी खेमे की खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है. ऐसे में आज की एकजुटता का प्रदर्शन केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता का परिणाम माना जा रहा है. 

2027 चुनाव को लेकर रणनीति

2027 के विधानसभा चुनाव पंजाब कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. पार्टी पिछले दो विधानसभा चुनाव हार चुकी है और तीसरी हार उसे राजनीतिक रूप से और कमजोर कर सकती है. इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस बार किसी भी कीमत पर राज्य इकाई को एकजुट रखना चाहता है. नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हम सभी व्यक्तिगत ईर्ष्या को छोड़कर एक परिवार की तरह लड़ेंगे.

हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या यह दिखावटी एकता लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर पुराने झगड़े फिर सिर उठा लेंगे. कांग्रेस की यह रणनीति AAP सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने और धार्मिक-किसान मुद्दों पर हमला बोलने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

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Published at : 25 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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