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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपटियाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, पावर कट्स पर घिरी पंजाब सरकार

पटियाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, पावर कट्स पर घिरी पंजाब सरकार

पंजाब में लंबे पावर कट्स के विरोध में आज कांग्रेस पटियाला में प्रदर्शन करेगी. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 14 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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पंजाब में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पंजाब कांग्रेस आज सोमवार (14 सितंबर) को पटियाला में बिजली संकट के विरोध में प्रदर्शन करेगी. यह प्रदर्शन पटियाला स्थित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के हेडक्वार्टर के बाहर किया जाएगा. प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग करेंगे.

कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब के कई इलाकों में लोगों को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी के मुताबिक, कुछ जगहों पर 10 से 12 घंटे तक बिजली नहीं रहने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी और उमस के बीच लंबे पावर कट ने घरों के साथ-साथ किसानों और कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं.

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कांग्रेस का कहना है कि बिजली की कमी का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है. घरों में पंखे और कूलर बंद रहने से लोग परेशान हैं, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ रहा है. उद्योगों और छोटे कारोबारों पर भी बिजली कटौती का असर पड़ने की बात पार्टी ने कही है.

सरकार का दावा- संकट से उबर चुका पंजाब

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि राज्य बिजली संकट से बाहर निकल चुका है. सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया गया है कि आने वाले दिनों में बिजली कटौती नहीं होगी.

हालांकि, विपक्ष सरकार के इन दावों को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि अगर बिजली संकट खत्म हो गया है तो लोगों को अभी भी लंबे पावर कट क्यों झेलने पड़ रहे हैं.

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आज पटियाला में होने वाले प्रदर्शन के जरिए पंजाब कांग्रेस बिजली कटौती के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पार्टी सरकार से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जवाब मांगेगी और आम लोगों की परेशानियों को प्रमुखता से उठाएगी.

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Published at : 14 Sep 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
CONGRESS PUNJAB NEWS
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