मालवा के किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात! CM मान ने किया फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन का उद्घाटन

मालवा के किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात! CM मान ने किया फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन का उद्घाटन

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन का पहला चरण शुरू किया, जिससे मालवा के किसानों को अधिक सिंचाई पानी और 6,45,200 हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज फिरोजपुर फीडर नहर के रेनोवेशन प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. इस अवसर को उन्होंने मालवा क्षेत्र और पूरे पंजाब के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना पंजाब के जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि 180 करोड़ रुपये की लागत से पूरे किए गए इस पहले चरण में नहर की 15 किलोमीटर लंबाई की कंक्रीट लाइनिंग की गई है. इसके साथ ही नहर की क्षमता में 2,681 क्यूसिक की वृद्धि हुई है. पहले यह क्षमता 11,192 क्यूसिक थी, जो अब बढ़कर 13,873 क्यूसिक हो गई है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और किसानों तक सिंचाई का पानी अधिक मात्रा में पहुंचेगा.

खेती को नई मजबूती मिलेगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह नहर मालवा क्षेत्र की लाइफलाइन है और इसके रेनोवेशन से क्षेत्र की खेती को नई मजबूती मिलेगी. उन्होंने बताया कि नहर की गहराई 18 फीट से बढ़ाकर 21 फीट और चौड़ाई 163 फीट से बढ़ाकर 180 फीट कर दी गई है, जिससे पानी की आपूर्ति बेहतर होगी. इस परियोजना से कुल 6,45,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें पिछले 74 सालों में नहर की क्षमता बढ़ाने और इसकी कंक्रीट लाइनिंग करने में असफल रहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों की लापरवाही के कारण हर खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 1,000 क्यूसिक पानी की कमी झेलनी पड़ती थी और नहरों को रोटेशन के आधार पर चलाना पड़ता था. वर्तमान सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया है.

गांवों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तब राज्य में केवल 21 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह आंकड़ा बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले धान के मौसम तक इसे 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए राज्य में 6,900 किलोमीटर लंबाई के 18,349 रजवाहों को दोबारा चालू किया गया है.

सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हुसैनीवाला हेडवर्क्स से निकलने वाला गंदा पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता था और फिर सतलुज नदी के माध्यम से वापस भारत में प्रवेश करता था, जिससे सीमावर्ती गांवों में जल संकट पैदा हो जाता था. अब वॉटर रिचार्ज सिस्टम के जरिए गांवों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा और भूजल स्तर को भी बढ़ाया जाएगा.

राज्य से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने पानी के बंटवारे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि पंजाब के पास किसी दूसरे राज्य को देने के लिए कोई सरप्लस पानी नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब का हित सर्वोपरि है और राज्य से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल की पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे राज्यों को पानी देने के समझौते करके पंजाब के साथ धोखा किया.

अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को अपनी पार्टी कमेटी बनाने के लिए 11 सदस्य तक नहीं मिल रहे हैं, वे राज्य में 117 सीटें जीतने का सपना देख रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने ड्रग माफिया और गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया, जबकि मौजूदा सरकार नशे के खिलाफ “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान चला रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों, सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने दोहराया कि यह नहर परियोजना मालवा क्षेत्र की आर्थिक खुशहाली और पंजाब की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी.

Published at : 26 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Bhagwant Singh Maan
