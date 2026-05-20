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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Heatwave Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में हीटवेव से हाहाकार... जानिए अगले 3 दिन में कितना बढ़ेगा तापमान?

Punjab Heatwave Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में हीटवेव से हाहाकार... जानिए अगले 3 दिन में कितना बढ़ेगा तापमान?

Punjab Weather News: पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच 23 मई तक गंभीर हीटवेव अलर्ट जारी है, जबकि फरीदकोट में तापमान 47.3 डिग्री पहुंचने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 01:30 PM (IST)
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Punjab-Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ इस समय तेज गर्मी की चपेट में हैं. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 23 मई तक गंभीर हीटवेव अलर्ट जारी किया है. मंगलवार के मुकाबले पंजाब में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 4.6 डिग्री ज्यादा है.

सबसे ज्यादा गर्मी फरीदकोट में रिकॉर्ड की गई, जहां तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पद रहा है.

इन जिलों में गंभीर लू का अलर्ट 

मौसम विभाग के मुताबिक, आज इन नौ जिलों में गर्मी की स्थिति बिगड़ सकती है: जैसे- फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, संगरूर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में लू से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति बन सकती है. वहीं बाकी जिलों में भी गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी.

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मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तक पंजाब में बारिश की कोई संभावना नहीं है. आने वाले दिनों में पंजाब के कई हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि चंडीगढ़ में यह तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

21 मई - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में हीटवेव की संभावना जताई गई है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी जिले- फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, संगरूर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में गर्मी की लहर से लेकर गंभीर लू चलने की संभावना है.

22 और 23 मई - पठानकोट को छोड़कर पंजाब के ज्यादातर जिलों में गंभीर हीटवेव जारी रहने की संभावना है. इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों में 23 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. हालांकि शिक्षकों को 29 और 30 जून को स्कूल आना होगा.

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Published at : 20 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Heat Wave Chandigarh News WEATHER UPDATE PUNJAB NEWS
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