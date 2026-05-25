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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबChandigarh: कपड़े सुखाते वक्त फिसला पैर, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी नाबालिग... CCTV में कैद हुआ हादसा

Chandigarh: कपड़े सुखाते वक्त फिसला पैर, दूसरी मंजिल से नीचे गिरी नाबालिग... CCTV में कैद हुआ हादसा

Chandigarh Accident News: चंडीगढ़ के सेक्टर-55 में कपड़े सुखाते समय दूसरी मंजिल से गिरने पर 16 साल की नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 11:38 AM (IST)
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Chandigarh Sector 55 Incident: पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर-55 में रविवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां दूसरी मंजिल की छत से कपड़े सुखाने गई 16 साल की नाबालिग लड़की अचानक पैर फिसलने के कारण नीचे गली में गिर गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि नीचे से गुजर रहे लोग घबरा गए और तुरंत मौके पर दौड़ पड़े.

गंभीर रूप से घायल लड़की को स्थानीय लोगों की मदद से उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल लड़की की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-55 की रहने वाली खुशी अपने घर की दूसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने गई थी. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधी नीचे गली में जा गिरी.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि लड़की जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी. यह देखकर इलाके में हड़कंप मच गया. इसके बाद लोगों ने तुरंत उसके परिवार को सूचित किया और बिना देर किए लड़की को अस्पताल पहुंचाया. 

CCTV में कैद हुआ हादसा

यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अचानक ऊपर से नीचे गिरती है और जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगती है. इसके देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. इसके बाद उसे सहारा देकर अस्पताल ले जाते हैं.

घायल लड़की अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, जिसके बाद लोगों ने उसे सहारा देकर गाड़ी तक पहुंचाया और अस्पताल ले गए. डॉक्टरों के अनुसार, उसके शरीर पर कई चोटें आई हैं, लेकिन हालत स्थिर है और इलाज जारी है.

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Published at : 25 May 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Chandigarh News PUNJAB NEWS Chandigarh Accident News Sector 55 Incident
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