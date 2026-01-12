20 वाली पानी की बोतल के लिए वसूले 55 रुपए, कोर्ट पहुंची लड़की, रेस्टोरेंट पर लगा भारी जुर्माना

Chandigath Restaurant News: बाजार में एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए है. लेकिन लग्जरी रेस्टोरेंट में घुसते ही इन पानी की बोतलों की कीमत आसमान छू लेती है. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है. ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ से सामने आया है. यहां एक रेस्टोरेंट में 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए ग्राहक से 55 रुपए वसूले गए. अब कोर्ट ने रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया है.

क्या है पूरा मामला?

12 दिसंबर 2023 को एक लड़की रेस्टोरेंट में खाना खाने गई. खाने के बाद CGST, UTGST मिलाकर 1922 रुपये का बिल आया, लेकिन बिल में एक जगह पर लड़की की नजर अटक गई. उसने देखा कि एक लीटर पानी की बोतल के लिए उससे 55 रुपए वसूले गए. जबकि बोतल पर MRP 20 रुपए लिखा हुआ था.

शुरुआत में लड़की ने रेस्टोरेंट के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बिल से अतिरिक्त पैसे भी नहीं हटाए गए. इसके बाद लड़की सीधे कानून का सहारा लेती है. जिला उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद लड़की ने खुद ही अपना मामला लड़ा.

रेस्टोरेंट के अधिकारियों ने क्या दावा किया?

सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट के अधिकारियों ने दावा किया कि रेस्टोरेंट चलाने का खर्च है. एयर कंडीशनिंग है, बैठने की आरामदायक जगह है, अंदर अच्छा माहौल बनाया गया है और कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर करने पर सेवा मिल जाती है. इसलिए MRP की तुलना में पानी की कीमत बिल में ज्यादा ली जाती है.

लेकिन रेस्टोरेंट के अधिकारियों का तर्क काम नहीं आया. राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा कि रेस्टोरेंट के अधिकारी अपने मेनू में खाद्य पदार्थों की कीमत अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं, लेकिन पैक किए गए सभी सामान, जिसमें पीने का पानी भी शामिल है, उनके मामले में MRP से ज्यादा कीमत नहीं ली जा सकती है.

2011 के नियमों का हवाला देते हुए राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा कि MRP का अर्थ उस उत्पाद का अधिकतम मूल्य निर्धारित करना है. इसमें पहले से ही कर और अन्य खर्च शामिल हैं. इसलिए MRP से ज्यादा कीमत लेना गैरकानूनी है.

लड़की को 3000 रुपये देने का निर्देश दिया

राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह भी कहा कि केवल रेस्टोरेंट के अंदर बेचे जाने के कारण किसी भी पैक किए गए उत्पाद का चरित्र नहीं बदलता है. शुद्ध और स्वच्छ पानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है. इसकी ज्यादा कीमत लेना लोगों की सुरक्षा और हितों के खिलाफ है. 9 दिसंबर 2025 को अंतिम निर्णय सुनाते हुए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रेस्टोरेंट के अधिकारियों से लड़की से वसूले गए अतिरिक्त 25 रुपये वापस करने को कहा. साथ ही, जिस तरह से लड़की को परेशान किया गया, उसके लिए गैरकानूनी रूप से ज्यादा कीमत लेने के लिए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 3000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया.