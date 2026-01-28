Chandigarh: ड्रग्स सप्लाई करता था पुलिस अधिकारी का बेटा, ANTF टीम को देखकर भागा, हुआ अरेस्ट

Chandigarh News: चंडीगढ़ पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे की सप्लाई करने आए एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी से 10.1 ग्राम आइस बरामद हुई है. पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी एक पुलिस अधिकारी का बेटा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक चंदेल निवासी बटलान, जीरकपुर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चंडीगढ़ में नशे की सप्लाई देने आया था. ANTF अब आरोपी के नशा नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी नशा कहां से लाता था और चंडीगढ़ में किन-किन लोगों को सप्लाई करता था.

कार में सप्लाई देने आया था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, अभिषेक चंडीगढ़ में i20 कार के जरिए नशे की सप्लाई करने पहुंचा था. इस संबंध में जानकारी ANTF को पहले ही मिल गई थी. इसके बाद टीम को सेक्टर-28 और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया. चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय भागने की कोशिश की. पुलिस ने कुछ दूरी तक पीछा करके कार को रोक लिया.

पुलिस ने आरोपी को कार से बाहर निकालकर तलाशी ली गई, तो उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ. तोल करने पर बरामद आइस का वजन 10.1 ग्राम निकला. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

माता-पिता को पुलिस ने जानकारी नहीं दी

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने बीटेक की हुई है और वह ऑनलाइन काम करता है. हालांकि, उसके खर्चे और शौक काफी ज्यादा थे, जिसके कारण वह नशे की बिक्री करने लगा.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पिता असम में केंद्रीय सशस्त्र बल में उच्च पद पर तैनात हैं, जबकि उसकी माता नोएडा में उसी बल से संबंधित एक बड़े पद पर काम कर रही है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में उसके माता-पिता को कोई जानकारी नहीं दी.