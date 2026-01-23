Chandigarh Murder News: चंडीगढ़ के मलोया गांव में लड़की से दोस्ती को लेकर हुए झगड़े के बाद एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी ने लड़के को फोन करके मिलने के लिए बुलाया और बातचीत के दौरान उसकी पीठ में चाकू मारकर फरार हो गया. परिवार लड़के को गंभीर हालत में पीजीआई अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह घटना मंगलवार देर रात मलोया के मकान नंबर-4 में हुई. मृतक लड़के मोहित, मलोया का रहने वाला था. चाकू ने उसके शरीर को छेद दिया और अंदरूनी खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई.

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया. तीनों नाबालिग हैं. चाकू मारने वाला आरोपी मोहाली के बहलोलपुर का रहने वाला है. तीनों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया.

पीठ में मारा चाकू, हार्ट हुआ पंक्चर

मलोया पुलिस स्टेशन के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मोहित सेक्टर 23 में एक गहनों की दुकान पर काम करता था. आरोपी मोहाली के एक सरकारी स्कूल में एक नाबालिग छात्र है. पुलिस के मुताबिक, मोहित की एक लड़की से दोस्ती थी, जो पहले आरोपी की दोस्त थी. इस बात को लेकर आरोपी और उसके साथी मोहित से रंजिश रखने लगे.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले कुछ दिनों से फोन पर मोहित को जान से मारने की धमकी दे रहा था. मंगलवार रात को आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया. बातचीत के दौरान, नाबालिग आरोपी पीछे से आया और मोहित की पीठ में चाकू मार दिया. चाकू ने उसके दिल को छेद दिया, उसका हार्ट पंक्चर हो गया और अंदरूनी नसें कट गईं, जिससे बहुत ज़्यादा अंदरूनी खून बह गया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

खून में लथपथ मोहित को उसके भाई संदीप और अन्य ने एक निजी वाहन में पीजीआई ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. संदीप के बयान के आधार पर मलोया पुलिस स्टेशन ने बुधवार सुबह आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया.