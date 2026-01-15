Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बाबला और नगर निगम कमिश्नर ने जिस एनिमल कारकस इंसीनेरेशन प्लांट का उद्घाटन किया था, वह सिर्फ चार महीने बाद ही बंद हो गया. इसका नतीजा यह निकला कि पिछले सात दिनों से यहां आसपास के इलाकों से आई लगभग 50 मरी हुई गायों का संस्कार नहीं हो सका.

कारकस प्लांट के बरामदे में मरी हुई गायों के शव लावारिस पड़े देख मौके पर पहुंचे समाज सेवियों ने खूब हंगामा किया. इसके बाद सुशासन जागा और मेयर हरप्रीत कौर बाबला, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव मौके पर पहुंचे.

पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाबों के लिए अब जांच कमेटी बनाई गई है. प्रशासन यह पता लगाने के लिए कि गाय की मौत कैसे हुई, उसका पोस्टमार्टम करवाएगा और आगे की जांच की जाएगी.

इन कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज

फिलहाल, देर रात तक मखनमाजरा की गौशाला और कारकस प्लांट में काम कर रहे 23 से 25 कर्मचारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई होने का दावा मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने किया है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं किए गए हैं.

मशीन खराब हुई, मुंबई से पार्ट का इंतजार करते रहे अधिकारी

विभागीय सूत्रों के मुताबिक मशीन में 300 किलो तक के पशु का शव रखकर उसे जलाया जा सकता है. लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि बड़े पशु का शव रखने के कारण मशीन की प्लेटें टूट गईं, जो कि सिर्फ मुंबई से ही मिलती हैं.

सवाल यह उठ रहा है कि जब पिछले सात दिनों से मशीन बंद थी तो अधिकारी आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे. अब कहा जा रहा है कि ये प्लेटें मुंबई से हवाई मार्ग से मंगवाई जा रही हैं, लेकिन फिर यह प्रबंध पहले क्यों नहीं किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है.

मखनमाजरा की गौशाला के प्रबंध पर भी सवाल

कारकस प्लांट के साथ-साथ अब मखनमाजरा की गौशाला के प्रबंधों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जब समाज सेवी मौके पर पहुंचे तो सामने आया कि मखनमाजरा की गौशाला में गायों को रखने के प्रबंध ढंग के नहीं थे. यहां दर्ज 800 गायों में से लगभग 400 गायब मिलीं.

बाकी रह गई गायें गोबर के ढेर के बीच पड़ी थीं और ठंड से कांप रही थीं. कुछ गायें तो समाज सेवियों के सामने ही दम तोड़ गईं. अब यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ये गायें इसी गौशाला में ही तो नहीं मरीं. इस संबंध में पूरी जांच की मांग समाज सेवियों द्वारा की जा रही है.

गायों की मौत के कारणों और इतने सारे शव कहां से आए?

डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा है कि कारकस प्लांट की मशीन कितने समय से खराब थी, क्यों खराब हुई और समय पर ठीक क्यों नहीं करवाई गई, ये सारे मामले जांच के विषय हैं. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा यह भी जांच करवाई जा रही है कि ये गायें कैसे और कहां मरीं.

उन्होंने बताया कि सबसे पहले गायों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और मौत के कारण स्पष्ट होने के बाद ही उनका संस्कार किया जाएगा. इसके अलावा नगर निगम की कार्यगुजारी की भी विस्तार से जांच की जा रही है.