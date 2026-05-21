लू से झुलस रहा पंजाब! 26 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी, तापमान 42 से 44°C तक पहुंचने की आशंका

Punjab-Chandigarh Heatwave Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने दोनों क्षेत्रों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो 26 मई तक लागू रहेगा. पंजाब के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, वीरवार को तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है. बुधवार को मंगलवार के मुकाबले तापमान में 0.7 डिग्री का इजाफा हुआ, जिसके बाद यह तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक हो गया है. सबसे अधिक गर्मी बठिंडा में दर्ज की गई, जहां तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंच गया.

हीटवेव को लेकर अलर्ट और तैयारी

पंजाब में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों, सब-डिवीजन और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में समर्पित हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट तैयार की हैं. मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए आइस पैक, कोल्ड IV तरल पदार्थ, पंखे, कूलर और अन्य ठंडा करने वाले उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं. ORS, ग्लूकोज, इमरजेंसी दवाएं और जरूरी मेडिकल सप्लाई का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है.

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साथ ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड भी रिजर्व किए गए हैं और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है. एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ को स्टैंडबाय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी गई है. आमतौरपर यह सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

22 मई - फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में तेज गर्मी की लहर चलने की संभावना है.

फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर और पटियाला में तेज गर्मी की लहर चलने की संभावना है. 23 मई - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और मोहाली के कुछ हिस्सों में हीटवेव का असर रहेगा.

पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और मोहाली के कुछ हिस्सों में हीटवेव का असर रहेगा. 24 मई - पूरे राज्य में तेज गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है.

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