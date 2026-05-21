Punjab Summer Vacation: पंजाब और चंडीगढ़ में भयंकर गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. पंजाब के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री को पहुंच चुका है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार, आज तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 26 मई तक हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने 23 मई से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर न निकलने और ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह दी है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

पंजाब में भी जल्द हो सकता है छुट्टियों का ऐलान

पंजाब में भी जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 25 मई 2026 से शुरू हो सकती हैं और स्कूल 1 जुलाई को दोबारा खुल सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है.

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वहीं हरियाणा में बढ़ती गर्मी और तेज धूप के मद्देनजर रखते हुए 25 मई से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है. 24 मई रविवार है यानी बच्चों को अब शनिवार 23 मई तक स्कूल जाना पड़ेगा. पहले छुट्टियां 1 जून से शुरू होने वाली थीं, लेकिन मौसम को देखते हुए सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की.

दिल्ली और राजस्थान में भी बंद हुए स्कूल

दिल्ली में सरकारी स्कूल 11 मई से ही बंद कर दिए गए थे और अब स्कूल सीधे 1 जुलाई को खुलेंगे. कई प्राइवेट स्कूलों ने भी गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. वहीं राजस्थान सरकार ने 17 मई से 20 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है. हालांकि इस बार राज्य में गर्मियों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, जिसके कारण माता-पिता जून में स्कूल दोबारा खोलने का विरोध कर रहे हैं.

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