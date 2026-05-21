हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबHolidays: गर्मी ने बदला स्कूल कैलेंडर! कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान... जानिए कब बंद होंगे स्कूल?

Holidays: गर्मी ने बदला स्कूल कैलेंडर! कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान... जानिए कब बंद होंगे स्कूल?

पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के कारण तापमान 42–44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Summer Vacation: पंजाब और चंडीगढ़ में भयंकर गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. पंजाब के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री को पहुंच चुका है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार, आज तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 26 मई तक हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने 23 मई से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर न निकलने और ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचने की सलाह दी है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

पंजाब में भी जल्द हो सकता है छुट्टियों का ऐलान

पंजाब में भी जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियां 25 मई 2026 से शुरू हो सकती हैं और स्कूल 1 जुलाई को दोबारा खुल सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है.

Ludhiana Girl Death: नाइट ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ हादसा! तेज रफ्तार कार ने ली पंजाबी छात्रा की जान

वहीं हरियाणा में बढ़ती गर्मी और तेज धूप के मद्देनजर रखते हुए 25 मई से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है. 24 मई रविवार है यानी बच्चों को अब शनिवार 23 मई तक स्कूल जाना पड़ेगा. पहले छुट्टियां 1 जून से शुरू होने वाली थीं, लेकिन मौसम को देखते हुए सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की.

दिल्ली और राजस्थान में भी बंद हुए स्कूल

दिल्ली में सरकारी स्कूल 11 मई से ही बंद कर दिए गए थे और अब स्कूल सीधे 1 जुलाई को खुलेंगे. कई प्राइवेट स्कूलों ने भी गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. वहीं राजस्थान सरकार ने 17 मई से 20 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है. हालांकि इस बार राज्य में गर्मियों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, जिसके कारण माता-पिता जून में स्कूल दोबारा खोलने का विरोध कर रहे हैं.

Ludhiana News: 12 साल की नौकरी के बाद बदली ड्यूटी, तनाव में कर्मचारी ने खा ली जहरीली गोलियां

Published at : 21 May 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Summer Vacation Heatwave Alert School Holidays PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Holidays: गर्मी ने बदला स्कूल कैलेंडर! कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान... जानिए कब बंद होंगे स्कूल?
Holidays: गर्मी ने बदला स्कूल कैलेंडर! कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान... जानिए कब बंद होंगे स्कूल?
पंजाब
Punjab Accident News: तेज रफ्तार कार बनी काल! बेकाबू होकर पलटी, महिला की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर घायल
तेज रफ्तार कार बनी काल! बेकाबू होकर पलटी, महिला की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर घायल
पंजाब
Punjab News: पति की हैवानियत ने छीनी जिंदगी! तवे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट
पति की हैवानियत ने छीनी जिंदगी! तवे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट
पंजाब
Ludhiana News: 12 साल की नौकरी के बाद बदली ड्यूटी, तनाव में कर्मचारी ने खा ली जहरीली गोलियां
12 साल की नौकरी के बाद बदली ड्यूटी, तनाव में कर्मचारी ने खा ली जहरीली गोलियां
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: सरकार बनाने के कुछ दिन बाद CM विजय ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल, कांग्रेस को क्या दिया?
सरकार बनाने के कुछ दिन बाद CM विजय ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल, कांग्रेस को क्या दिया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
टेलीविजन
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
इंडिया
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
विश्व
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
इंडिया
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget