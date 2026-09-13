पंजाब: फाजिल्का के थाने में ब्लास्ट, गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाका सील

पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद के सिटी थाना परिसर में रात करीब 2 बजे धमाका होने का मामला सामने आया है. धमाका किस वजह से हुआ, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि धमाके के कारण थाने के अंदर खड़ी दो पुरानी गाड़ियों के शीशे टूट गए.

घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू करवा दी गई है. फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा थाने और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

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कारों के शीशे टूटे

एसपी सतिंदर कुमार ने बताया कि उन्हें आज सिटी जलालाबाद थाने में रात करीब 2 बजे धमाका होने की जानकारी मिली. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. धमाके से थाने में खड़ी दो पुरानी कारों के शीशे टूटे हैं. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही धमाके के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा. एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

मामले की गंभीरता से हो रही जांच

उन्होंने कहा कि रात के समय बिजली सप्लाई से जुड़े मुद्दे को लेकर कुछ लोगों द्वारा धरना लगाया गया था और पुलिस फोर्स वहां तैनात थी. इसी दौरान पीछे से थाने में धमाके का मामला सामने आया. फिलहाल पुलिस ने लोगों से न घबराने की अपील की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही धमाके के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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