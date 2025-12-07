हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मुख्यमंत्री पद मांगने से...', नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर BJP का तंज, AAP को भी घेरा

'मुख्यमंत्री पद मांगने से...', नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर BJP का तंज, AAP को भी घेरा

Punjab Politics: पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Dec 2025 07:15 PM (IST)
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के पंजाब मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गरमा गई है. इस मामले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नवजोत कौर के बयान पर कहा है कि मुख्यमंत्री पद मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि लोग जीताकर देते हैं.

सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान हैं, जिन पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे. कैप्टन साहब को हटाने के बाद उनकी टिप्पणियां एक राष्ट्रीय पार्टी और राज्य में विपक्षी पार्टी की मौजूदा स्थिति को दिखाती हैं, इसीलिए इस पर नहीं बोलना चाहिए.''
 
सुनील जाखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा, ''जनता का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ गया है''. बता दें कि पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि अगर कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है तो वह दोबारा सक्रिय राजनीति में उतरेंगे.

पंजाब पुलिस को लेकर क्या बोले सुनील जाखड़?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, "पंजाब पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस में से एक है. यह पंजाब पुलिस ही थी जिसने राज्य में आतंकवाद को खत्म किया, जब कोई दूसरी फोर्स ऐसा नहीं कर पाई. पंजाब में कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जो काबिल, सक्षम, ईमानदार और सीधे हैं और आज भी उनका सम्मान किया जाता है.''

'CM सहित पंजाब के नेताओं ने कंट्रोल आउटसोर्स किया'

उन्होंने ये कहा, ''मुख्यमंत्री सहित पंजाब के नेताओं ने कंट्रोल आउटसोर्स कर दिया है. अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और यहां का सिस्टम तय करता है कि किसे कहां पोस्टिंग मिलेगी.'' 

'पार्टी लीडरशिप का काम गाइड करना होता है'

बीजेपी नेता ने ये भी कहा, ''पार्टी लीडरशिप का काम गाइड करना होता है, लेकिन जब ये स्वार्थी लोग कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, चाहे राजनीतिक मामलों में हो या प्रशासनिक सिस्टम में, तो वे संस्था का फायदा उठाते हैं और संगठन को खतरे में डालते हैं. पंजाब में सबसे बड़ी चिंता पुलिस के अंदर है. कुछ अधिकारी उन 'काली भेड़ों' का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं. यह समस्या सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह प्रशासन में भी मौजूद है.''

Published at : 07 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Sunil Jakhar Punjab News CONGRESS
