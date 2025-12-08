Punjab News: पंजाब के भवानीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां एक होटल के बंद कमरे में एक नौजवान और एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक, बंद कमरे के अंदर कोयले के चूल्हे को जलाने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हो गई. भवानीगढ़ थाने के ASI बलबीर सिंह ने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान 27 साल के मामू उर्फ ​​मनजीत वासी गांव फग्गूवाला के रूप में हुई है और महिला की पहचान 40 साल की मनजीत कौर वासी गांव रायसिंहवाला के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक आदमी और महिला शादियों में एक साथ मजदूरों के रूप में काम करते थे.

कोयले का चूल्हा जलाकर सो गए दोनों

उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्ति कई दिनों से स्थानीय बालद कैंचियां इलाके के हनी क्लासिक होटल में मजदूरी का काम कर रहे थे. पिछले शुक्रवार रात को वे होटल की पहली मंजिल पर एक कमरे में गए, जहां वे ठंड से बचने के लिए कोयले का चूल्हा जलाकर सो गए. ASI बलबीर सिंह ने बताया कि शनिवार को होटल मालिक के घर शादी थी. होटल मालिक और पूरा स्टाफ समारोह में व्यस्त था.

बंद कमरे में चूल्हे से पैदा हुई गैस

इस दौरान, शनिवार दोपहर को जब मालिक कुछ सामान लेने के लिए होटल पहुंचा तो उसने खिड़की से देखा कि नौजवान और महिला एक बंद कमरे में अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े थे. पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया. पहुंचने पर, पुलिस ने स्थिति का मूल्यांकन किया, नौजवान और महिला के परिवारों को बुलाया और उनकी उपस्थिति में दरवाजा तोड़ दिया.

उन्होंने नौजवान और महिला को मृत पाया. सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और कमरे में एक बुझा हुआ कोयला चूल्हा पड़ा था. शक है कि बंद कमरे में चूल्हे से पैदा हुई गैस के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हुई है. ASI बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतकों के परिवारों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की है.