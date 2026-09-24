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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: GMADA पर ED की 2 दिन से छापेमारी, HC पहुंची भगवंत मान सरकार

पंजाब: GMADA पर ED की 2 दिन से छापेमारी, HC पहुंची भगवंत मान सरकार

चंडीगढ़ के ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है. ED की लगातार कार्रवाई के बीच पंजाब सरकार पंजाब हाईकोर्ट का रुख किया.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 24 Sep 2026 11:01 AM (IST)
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चंडीगढ़ के ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही. ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली, पंचकूला, मोहाली और लुधियाना में कुल 26 ठिकानों पर सर्च और सर्वे की कार्रवाई की. इनमें GMADA के कार्यालय, अधिकारियों, बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े परिसरों के साथ पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार का लुधियाना स्थित घर भी शामिल है.

ED की लगातार चल रही कार्रवाई के बीच पंजाब सरकार ने बुधवार देर रात पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया. सरकार ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की. हाईकोर्ट ने ED की छापेमारी की निगरानी के लिए वारंट ऑफिसर नियुक्त किया है. अदालत ने वारंट ऑफिसर को तलाशी वाले परिसरों में किसी भी समय जाकर कार्रवाई की स्थिति देखने और रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं. वारंट ऑफिसर को गुरुवार दोपहर दो बजे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है. इस आदेश के बाद ED की कार्रवाई पर अदालत की निगरानी भी शुरू हो गई है.

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मंत्री के रिश्तेदार के घर कई घंटे चली तलाशी

ED ने बुधवार को मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी उर्फ प्रिंस के लुधियाना के साहनेवाल स्थित घर पर भी तलाशी ली. रिपोर्टों के अनुसार, टीम दोपहर करीब ढाई बजे वहां पहुंची और देर तक दस्तावेज तथा अन्य रिकॉर्ड खंगालती रही. इसके अलावा देर रात ED की टीम दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन के आवास पर भी पहुंची. जांच टीम ने वहां भी तलाशी की.

ED सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि पंजाब के एक IAS अधिकारी के घर से करीब ढाई करोड़ रुपये नकद, करीब सवा किलो सोना-चांदी और जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है. एजेंसी इन सामान और दस्तावेजों की जांच कर रही है. हालांकि, इन बरामदगियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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बिट्टू की पोस्ट से बढ़ी सियासी हलचल

ED की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सोशल मीडिया पोस्ट ने पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा दी. बिट्टू ने दावा किया कि पंजाब का एक मंत्री देश छोड़कर चला गया है. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में मंत्री का नाम स्पष्ट नहीं किया. इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. रिपोर्टों में बिट्टू के इशारे को मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है.

ED के अनुसार, पूरी कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है. एजेंसी ने कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों को जांच के दायरे में लिया है. कार्रवाई दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में की गई. जांच का फोकस रियल एस्टेट कारोबार, जमीन से जुड़े लेनदेन और GMADA से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं पर है. ED की कार्रवाई के दौरान बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है.

36 घंटे से ज्यादा समय से जारी कार्रवाई

GMADA और उससे जुड़े परिसरों में ED की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रहने से पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल है. अब हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट ऑफिसर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि छापेमारी के दौरान क्या कार्रवाई हुई और किन दस्तावेजों अथवा सामान की जांच या जब्ती की गई.

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Published at : 24 Sep 2026 10:54 AM (IST)
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