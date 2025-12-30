Punjab: पत्नी पर था शक, YouTube से सीखा हत्या का तरीका, काट दी गर्दन, 3 साल पहले की थी लव मैरिज

Punjab News: पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने एक महिला की गर्दन काटकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है. इस हत्या की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया है. महिला की हत्या उसके पति ने की थी, जिसे शक था कि उसकी पत्नी के उसके दोस्त के साथ नाजायज संबंध हैं. इस कारण वह उसे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया.

तीन साल पहले लव मैरिज की

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने हत्या कैसे करनी है, सबूत कैसे मिटाने हैं और हत्या के बाद खुद को कैसे बचाना है, इस बारे में उसने यूट्यूब पर सर्च किया था. महिला का शव एक दिन पहले एक खाली प्लॉट से मिला था. उसने तीन साल पहले लव मैरिज की थी और उसका एक दो साल का बेटा भी है. वह एक निजी कंपनी के लिए एक शोरूम में काम करती थी. आरोपी पति ने शनिवार को अपनी पत्नी के लापता होने के बारे में पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज कराई थी.

धारदार हथियार से गर्दन काटकर की हत्या

बठिंडा के एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि ठंडी सड़क के पास पुराने थाना नहर के पीछे एक खाली प्लॉट की झाड़ियों से एक महिला का शव मिला, जिसकी गर्दन एक धारदार हथियार से काट दी गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई और मामले की जांच की. उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं से जांच करने के बाद यह बात सामने आई कि साहिल कुमार ने 24 साल की रितिका गोयल की हत्या की है.

हत्या के बाद पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज कराई

साहिल कुमार बाथरूम जाने के बहाने रितिका को एक सुनसान इलाके में ले गया, धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया और फिर उसका शव वहां फेंक कर भाग गया. कल, उसने पूरी तरह से झूठी कहानी गढ़कर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई.