Punjab: 3 साल पहले की थी लव मैरिज, अब पत्नी की गर्दन काट कर दी हत्या, कपल का है 2 साल का बच्चा

Punjab Murder News: 28 दिसंबर को पंजाब के बठिंडा में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया था. सुनसान जगह पर हुई इस हत्या की जांच पुलिस ने भी शुरू कर दी. अब इस हत्या में एक नया मोड़ आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि लड़की का पति ही निकला है. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

धारदार हथियार से हमला किया गया

रविवार को बठिंडा की ठंडी सड़क के पास पुराने पुलिस स्टेशन कैनाल चौकी के पीछे एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिली. उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका के पति साहिल कुमार ने ही उसकी हत्या की है.

इस वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी

पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे मुख्य वजह पत्नी के कथित अवैध संबंधों को बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, साहिल कुमार अपनी पत्नी रितिका गोयल को बाथरूम जाने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया. वहां उसने धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं छोड़कर भाग गया. बाद में उसने पुलिस में झूठी शिकायत भी दर्ज कराई.

मृतक की पहचान रितिका गोयल के रूप में हुई है. उसने तीन साल पहले साहिल कुमार से लव मैरिज किया था. कपल का दो साल का बच्चा भी है. बठिंडा SSP अमनीत कोंडल जल्द ही इस पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी.