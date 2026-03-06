Punjab: छुट्टी पर घर आए फौजी ने माता-पिता को मारी गोली, मानसिक रूप से था परेशान

Punjab News: पंजाब के बठिंडा से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां जोगी नगर में छुट्टी पर आए एक मानसिक रूप से परेशान फौजी ने अपने माता-पिता को गोली मारकर घायल कर दिया. इस घटना के बाद उसके पिता दलजीत सिंह को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, फौजी हरप्रीत सिंह का अपने पिता दलजीत सिंह और मां परमजीत कौर से झगड़ा हो गया. झगड़ा बढ़ने पर हरप्रीत ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दोनों को गोली मार दी. उसने अपने पिता दलजीत सिंह को भी पीटा. इस घटना की खबर मिलते ही इलाके में हर कोई हैरान रह गया है.

इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया

घायल दलजीत सिंह को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दलजीत सिंह नाहिन सिंह मुखी बाबा बलबीर सिंह बुड्ढा दल से जुड़े बताए जाते हैं. उनकी पत्नी परमजीत कौर की उम्र लगभग 50 साल है.

लड़ाई के बाद चलाई गोली

कैनाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन, बठिंडा के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह को जोगी नगर में गोलीबारी की सूचना मिली. सूचना मिलने पर एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हरप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति का अपने माता-पिता से झगड़ा हुआ था. पुलिस गोलीबारी की घटना की गहराई से जांच कर रही है. माता-पिता के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

यह भी पढ़ें -

गुरदासपुर: ज्वैलर के घर 3 करोड़ की लूट, निहंगों के भेष में आए 5 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक

Fazilka News: फाजिल्का में महिला नेता का मोबाइल हैक, पाकिस्तान से मिल रहीं धमकियां, साथियों से मांगे जा रहे रुपये