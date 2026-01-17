Punjab: शिमला से लौट रहा था परिवार, एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Punjab Accident News: पंजाब के भटिंडा में हुए एक भीषण सड़क हादसे में बनासकांठा के एक ही परिवार के पांच लोगों की दुखद मौत हो गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, बनासकांठा का यह परिवार शिमला की यात्रा पर गया था और वहां से लौट रहा था, तभी भटिंडा के पास नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई. यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में बनासकांठा में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है. उल्लेखनीय है कि सभी मृतकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है. छुट्टी मनाकर खुशी-खुशी लौट रहे परिवार की सामूहिक मौत से बनासकांठा जिले में और विशेष रूप से मृतकों के पैतृक गांव में गहरे शोक की भावना छा गई है. फिलहाल पंजाब पुलिस दुर्घटना के संबंध में ज्यादा जांच कर रही है.

पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया

इस बारे में विस्तार से बात करें तो, भटिंडा-बीकानेर नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई. घने कोहरे के कारण हुई इस दुखद दुर्घटना में एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई है. गुजरात से घूमने गए परिवार की फॉर्च्यूनर गुरथड़ी गांव के पास नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

घने कोहरे के कारण दुर्घटना का मुख्य कारण कम दृश्यता बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है और एम्स शवगृह में रखा गया है, और आगे की जांच चल रही है. दूसरी ओर, मृतकों के बारे में बात करें तो, सभी लोग वाव-थराद जिले के निवासी थे.

अमिता बेन राजपूत (निवासी राटीला, दियोदर),

अर्जणभाई सुबाभाई राजपूत (निवासी राटीला, दियोदर)

भरतभाई अजाभाई राजपूत (निवासी अछवाडिया, लाखणी)

जनकभाई राजपूत (निवासी जेतड़ा, थराद)

सतीश

घने कोहरे के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया

राटीला गांव की अमिता बेन पुलिस कांस्टेबल होने की बात सामने आई है. एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि ये सभी फॉर्च्यूनर कार में शिमला गए थे. लौटते समय पंजाब के भटिंडा में घने कोहरे के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा गई और यह गंभीर दुर्घटना हुई.