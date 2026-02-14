Punjab: एक हफ्ते के भीतर मर गए भाई-बहन, मां ने जहर देकर मारा, प्रेम संबंध में बन रहे थे बाधा

Punjab News: पंजाब के बठिंडा में एक हफ्ते के अंदर एक ही परिवार के भाई-बहन की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ लिया है. पुलिस ने बच्चों की मां के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि मां ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे बच्चों को चूहे मारने की दवा देकर मार डाला.

जानकारी के मुताबिक, लगभग 15 दिन पहले एक 12 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया था. शुक्रवार रात को उसके सात साल के छोटे भाई फतेहवीर की भी मौत हो गई. इसके बाद गांव वालों ने मृतक बच्चों की मां पर शक किया.

गांव वालों को बच्चों की मां पर हुआ शक

शनिवार सुबह गांव के सरपंच और अन्य गांव वाले फूल थाने गए. उन्होंने मांग की कि पुलिस दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि उन्हें भाई-बहनों की मौत का शक उनकी मां पर है. गांव वासी भरपूर सिंह ने बताया कि वह गांव वालों के साथ पुलिस के पास पहुंचे और बताया कि पूरे गांव को बच्चों की मौत पर शक है. रामपुरा फूल के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस अब मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करेगी. मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी डी ने कहा- चूहे की दवा देकर मारा

बठिंडा के एसपी (डी) जसमीत सिंह ने बताया कि कल एक 8 साल के लड़के की मौत का मामला सामने आया. गांव वालों और परिवार को शक है कि बच्चे की मां उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है. जांच में पता चला है कि 15 दिन पहले मां जस्सी कौर महाराज गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों में थी. बच्चे उनके रिश्ते में बाधा बन रहे थे.

15 दिन पहले एक 12 साल की लड़की को चूहे के जहर की गोलियों से मार दिया गया था और अब कल एक 8 साल के लड़के को भी चूहे की गोलियों से मार दिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोषी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.