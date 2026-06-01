Punjab News: बठिंडा में दो दोस्तों ने मिलकर की युवक की हत्या, एक हफ्ते बाद ड्रेन से मिला शव

Bathinda Murder Case: पंजाब के बठिंडा में 18 साल के युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उसके ही दो दोस्तों ने मिलकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने युवक की लाश और उसकी मोटरसाइकिल को नाले (ड्रेन) में फेंक दिया. करीब एक हफ्ते बाद रविवार को पुलिस ने युवक के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर ड्रेन से लाश बरामद किया, जो एक हफ्ता पानी में पड़ी रहने के कारण बुरी तरह सड़-गल चुकी थी.

मृतक की पहचान अमरीक सिंह उर्फ विक्की सिंह के रूप में हुई है, जो कोटफत्ता का रहने वाला था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है.

कैसे हुआ पूरा खुलासा?

अमरीक सिंह 23 मई से लापता था. परिवार उसकी लगातार तलाश कर रहा था, तभी उन्हें सूचना मिली कि इलाके के पास ड्रेन में एक लाश और मोटरसाइकिल पड़ी है. सूचना मिलने पर कोटफत्ता पुलिस और नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने ड्रेन से लाश और मोटरसाइकिल को बाहर निकाला.

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CCTV से खुला हत्या का राज

पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें 23 मई को अमरीक सिंह अपने दो दोस्तों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया. इसी शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली.

कोटफत्ता थाने के SHO हरबंस सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों नशे के आदी हैं और इनमें से एक के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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