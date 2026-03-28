Punjab: बटाला में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बुजुर्ग पति-पत्नी की मौके पर मौत

Punjab Accident News: पंजाब के बटाला में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा गांव बिधीपुर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर ने एक खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान 65 साल के सतनाम सिंह निवासी गांव मूलियावाल और उनकी पत्नी परमजीत कौर के रूप में हुई है. दोनों पति-पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव अर्जुनपुर जा रहे थे. जब वे बिधीपुर-सिद्धवां मोड़ से गुरदासपुर के गांव नौशहरा माझ सिंह की ओर बढ़ रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

पति-पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ा

बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों पति-पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लिया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला भेज दिया.

पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही

पुलिस चौकी नौशहरा माझ सिंह के इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि मृतकों के बेटे हितकार के बयानों के आधार पर अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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