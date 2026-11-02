पंजाब: 3 विधायकों ने छोड़ा AAP का साथ, 2027 में इन सीटों पर क्या होगा चुनावी समीकरण?

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पार्टी के तीन विधायकों से जुड़े घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. वहीं, अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. तीनों ही नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.

तीनों सीटों पर 2022 में AAP ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले इन विधायकों के अलग होने से पार्टी के सामने स्थानीय नेतृत्व और नए उम्मीदवारों को लेकर चुनौती खड़ी हो सकती है.

2 नवंबर से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इसके अगले ही दिन यानी एक नवंबर को समाना के चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर के हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया. दोनों नेताओं के नाम पहली सूची में नहीं थे.

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पार्टी ने इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में नए हलका इंचार्ज भी नियुक्त किए थे. सनौर में रंजोध हडाना और समाना में पूर्व अकाली नेता सुरजीत सिंह रखड़ा को जिम्मेदारी दी गई थी. दोनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा है.

2022 में 39 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे जौड़ामाजरा

पटियाला जिले की समाना विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में AAP के चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बड़ी जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 74,375 वोट मिले थे, जबकि अकाली दल के सुरजीत सिंह रखड़ा 34,662 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. कांग्रेस के राजिंदर सिंह को 23,576 वोट मिले थे.

जौड़ामाजरा ने 39,713 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. उन्हें कुल मतदान का करीब 50.5 फीसदी वोट मिला था. अब उनके पार्टी छोड़ने के बाद इस सीट पर AAP के सामने नया चेहरा उतारने की चुनौती होगी. सुरजीत सिंह रखड़ा को हलका इंचार्ज बनाए जाने के बाद टिकट को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई थीं.

पठानमाजरा ने 49 हजार वोटों से दर्ज की थी जीत

सनौर विधानसभा सीट पर भी 2022 में AAP का प्रदर्शन मजबूत रहा था. हरमीत सिंह पठानमाजरा को 83,893 वोट मिले थे. उन्होंने अकाली दल के हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को हराया था, जिन्हें 34,771 वोट मिले थे. कांग्रेस के हरिंदर पाल सिंह हैरी मान 25,408 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे.

पठानमाजरा की जीत का अंतर 49,122 वोट था. उन्हें करीब 51.4 फीसदी वोट मिले थे. अब उनके पार्टी छोड़ने से इस सीट पर नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं. हालांकि, 2022 के नतीजों के आधार पर 2027 के चुनाव का परिणाम तय नहीं माना जा सकता.

अगर पठानमाजरा किसी दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो AAP के सामने अपने पुराने वोट आधार को बनाए रखने की चुनौती होगी. अकाली दल और कांग्रेस भी इस स्थिति में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे. हालांकि, अभी किसी दल के उम्मीदवारों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है.

कुंवर विजय प्रताप ने 28 हजार वोटों से जीती थी सीट

अमृतसर नॉर्थ में AAP विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दो नवंबर को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी. पूर्व IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप 2022 में AAP के प्रमुख चेहरों में शामिल थे.

उन्होंने 58,133 वोट हासिल कर अकाली दल के अनिल जोशी को हराया था. जोशी को 29,815 वोट मिले थे. कांग्रेस के सुनील दत्ती को 18,983 और बीजेपी के सुखमिंदर सिंह पिंटू को 13,865 वोट मिले थे.

कुंवर विजय प्रताप की जीत का अंतर 28,318 वोट था. उनका मामला बाकी दोनों विधायकों से अलग है, क्योंकि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के बजाय विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है.

SIR में क्या बदला, कितने मतदाताओं के नाम जुड़े?

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी पूरा हो चुका है. चुनाव आयोग ने सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. राज्य में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ से अधिक हो गई है. 13 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में करीब 3.64 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

अमृतसर नॉर्थ में SIR से पहले 2,02,533 मतदाता थे. ड्राफ्ट सूची में इनकी संख्या घटकर 1,65,037 रह गई थी, लेकिन अंतिम सूची में बढ़कर 1,78,439 हो गई. यानी शुरुआती सूची की तुलना में अंतिम सूची में 24,094 मतदाता कम दर्ज हुए.

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तीनों सीटों पर 2027 में किन मुद्दों पर रहेगी नजर?

समाना में जौड़ामाजरा और सुरजीत सिंह रखड़ा के बीच राजनीतिक समीकरण, सनौर में पठानमाजरा और AAP के नए नेतृत्व की स्थिति और अमृतसर नॉर्थ में कुंवर विजय प्रताप सिंह की आगे की राजनीति अहम रहेगी. इसके साथ ही नशे की समस्या, किसानों के मुद्दे, स्थानीय विकास, रोजगार और सरकार के कामकाज जैसे विषय भी चुनावी चर्चा में रह सकते हैं.

2022 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर AAP ने कुल 1,17,153 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. लेकिन 2027 में यही अंतर दोहराया जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं होगा. नए उम्मीदवार, दलों के गठबंधन, स्थानीय नेताओं का प्रभाव और मतदाताओं का रुख ही इन सीटों के चुनावी समीकरण को तय करने वाले अहम पहलू होंगे.