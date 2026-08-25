Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'जब तक सुखबीर बादल हैं तब तक...' अकाली दल से गठबंधन पर BJP का बड़ा बयान

'जब तक सुखबीर बादल हैं तब तक...' अकाली दल से गठबंधन पर BJP का बड़ा बयान

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं अब बीजेपी की महिला नेता ने अकाली दल से गठबंधन नहीं करने का कारण बताया है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 25 Aug 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा को लेकर अटकलें लगाई जा रहीं थी कि बीजेपी- अकाली दल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी लेकिन सोमवार (24 अगस्त) को बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी प्रदेश की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस बीच बीजेपी की महिला नेता अमनजोत कौर रामू वालिया ने बड़ा बयान देते हु कहा कि कुछ भी हो जाए जब तक सुखबीर बादल और बादल परिवार पार्टी में ऊपर है हम बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी.

अमनजोत कौर रामू वालिया ने आगे कहा,"हमारे सीनियर नेताओं और कार्यकर्ता शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौता करने के हक में नहीं हैं, क्यों कि अकाली दल हमें आगे नहीं बढ़ने देती. मैं खुद अकाली दल में रही हूं और जानती हूं कि हमें कैसे निर्देश दिए जाते थे कि बीजेपी को गांवों में न घुसने दिया जाए.

ये भी पढ़ें: Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर

 

'117 सीटों पर अपना कैडर तैयार'

उन्होंने कहा कि हमनें सभी 117 सीटों पर अपना कैडर तैयार किया है और बूथ लेवल पर हमारे पास उम्मीदवार और कार्यकर्ता हैं. हम क्यों किसी के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे."

'जब तक बादल हैं गठबंधन नहीं'

वालिया ने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम करेंगे लेकिन जब तक अकाली दल में सुखबीर सिंह बादल और उनका परिवार पार्टी में ऊपर है तब तक उनकी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Punjab Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'जब तक सुखबीर बादल हैं तब तक...' अकाली दल से गठबंधन पर BJP का बड़ा बयान
'जब तक सुखबीर बादल हैं तब तक...' अकाली दल से गठबंधन पर BJP का बड़ा बयान
पंजाब
300 यूनिट फ्री बिजली: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री का ऐलान
300 यूनिट फ्री बिजली: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री का ऐलान
पंजाब
Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
पंजाब
Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?
Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget