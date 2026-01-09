Punjab: कपूरथला में 5 हजार की रिश्वत लेता ASI गिरफ्तार, विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

Punjab News: पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा सब-डिवीजन में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने वीरवार देर रात बड़ी कार्रवाई की. विजिलेंस ब्यूरो ने सिटी थाना फगवाड़ा में तैनात एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह छापेमारी रात करीब 9 बजे के बाद की गई. यह कार्रवाई विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी जोगिंदरपाल की अगुवाई में अंजाम दी गई है. गिरफ्तार किए गए ASI की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है.

इस काम के बदले मांगी थी 5 हजार रुपये की रिश्वत

सूत्रों के मुताबिक, दोषी ASI ने एक गांव वासी से जुड़े मामले को “ठीक” करने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित ने इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर दोषी को रिश्वत लेते हुए काबू कर लिया.

दोषी को चंडीगढ़ ले गई टीम

बता दें कि गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई काफी देर तक थाने के अंदर जारी रही. इसके बाद विजिलेंस की टीम दोषी ASI को अपने साथ चंडीगढ़ ले गई. इस छापेमारी से पुलिस महकमे में बुरी तरह हड़कंप मच गया. हालांकि अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस मामले के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है.

संभावना है कि शुक्रवार दोपहर तक विजिलेंस विभाग इस संबंध में और जानकारी साझा करेगा. पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में एक और मजबूत कदम मानी जा रही है. आम जनता में विजिलेंस की इस मुस्तैदी से विश्वास बढ़ा है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: तरनतारन में दम घुटने से पति-पत्नी की मौत, कमरे में आग जलाकर सोए थे, 6 महीने पहले हुई थी शादी

Punjab Weather: पंजाब में लोहड़ी तक कोहरे का अलर्ट! तेजी से गिर रहा पारा, अगले 3 कैसा रहेगा मौसम?