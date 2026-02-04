हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब सरकार को बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

पंजाब सरकार को बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वार्डबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का जवाब न आने के कारण 9 नगर निगमों और 100 से ज्यादा नगर परिषदों के चुनावों की अधिसूचना पर रोक लगा दी है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ा झटका लगा है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के नौ नगर निगमों और 100 से ज्यादा नगर परिषदों के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक सरकार वार्डबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जवाब दाखिल नहीं करती.

अदालत को पता चला कि वार्डबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. हाई कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का रवैया न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी के बराबर है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी.

सरकार पर वार्डबंदी में मनमानी का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दलील दी कि नई वार्डबंदी में मनमानी की गई है. उनका आरोप है कि सीमांकन में राजनीतिक पक्षपात दिखाया गया है और आबादी संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया. इन आरोपों के आधार पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इन नगर पालिकाओं की संख्या अब दर्जनों तक पहुंच गई है.

वार्डबंदी को दी गई चुनौती

जिन नगर निगमों के वार्डबंदी को सीधे तौर पर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, उनमें बटाला, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, बठिंडा, अबोहर, मोगा और बरनाला शामिल हैं. इन सभी पालिकाओं के लिए चुनाव अधिसूचना पर अगली सुनवाई 18 फरवरी तक रोक दी गई है. यह आदेश राज्य की 100 से ज्यादा नगर पालिकाओं को भी कवर करता है.

हाई कोर्ट के इस आदेश ने पंजाब सरकार की स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की पूरी योजना को खतरे में डाल दिया है. प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी होने के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया अदालत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी. उस दिन, यह फैसला किया जाएगा कि क्या सरकार को कोई राहत मिलेगी या क्या अदालत अपना अंतरिम आदेश जारी रखेगी. इस समय, पंजाब भर में शहरी निकायों के चुनावों पर न्यायिक विराम लगाया गया है, जिसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संवैधानिक झटका माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Punjab And Haryana Highcourt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengal elections 2026: CM ममता वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में क्या देंगी दलील? इतिहास में ऐसा होगा पहली बार, सिक्योरिटी टाइट
CM ममता वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में क्या देंगी दलील? इतिहास में ऐसा होगा पहली बार, सिक्योरिटी टाइट
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengal elections 2026: CM ममता वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में क्या देंगी दलील? इतिहास में ऐसा होगा पहली बार, सिक्योरिटी टाइट
CM ममता वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में क्या देंगी दलील? इतिहास में ऐसा होगा पहली बार, सिक्योरिटी टाइट
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
हेल्थ
Kamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
यूटिलिटी
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Land Of Pirates: इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget