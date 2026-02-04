पंजाब सरकार को बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

पंजाब सरकार को बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वार्डबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का जवाब न आने के कारण 9 नगर निगमों और 100 से ज्यादा नगर परिषदों के चुनावों की अधिसूचना पर रोक लगा दी है.
Punjab News: पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ा झटका लगा है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के नौ नगर निगमों और 100 से ज्यादा नगर परिषदों के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक सरकार वार्डबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जवाब दाखिल नहीं करती.
अदालत को पता चला कि वार्डबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. हाई कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का रवैया न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी के बराबर है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी.
सरकार पर वार्डबंदी में मनमानी का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दलील दी कि नई वार्डबंदी में मनमानी की गई है. उनका आरोप है कि सीमांकन में राजनीतिक पक्षपात दिखाया गया है और आबादी संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया. इन आरोपों के आधार पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इन नगर पालिकाओं की संख्या अब दर्जनों तक पहुंच गई है.
वार्डबंदी को दी गई चुनौती
जिन नगर निगमों के वार्डबंदी को सीधे तौर पर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, उनमें बटाला, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, बठिंडा, अबोहर, मोगा और बरनाला शामिल हैं. इन सभी पालिकाओं के लिए चुनाव अधिसूचना पर अगली सुनवाई 18 फरवरी तक रोक दी गई है. यह आदेश राज्य की 100 से ज्यादा नगर पालिकाओं को भी कवर करता है.
हाई कोर्ट के इस आदेश ने पंजाब सरकार की स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की पूरी योजना को खतरे में डाल दिया है. प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी होने के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया अदालत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती.
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी. उस दिन, यह फैसला किया जाएगा कि क्या सरकार को कोई राहत मिलेगी या क्या अदालत अपना अंतरिम आदेश जारी रखेगी. इस समय, पंजाब भर में शहरी निकायों के चुनावों पर न्यायिक विराम लगाया गया है, जिसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संवैधानिक झटका माना जा रहा है.
