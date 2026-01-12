Punjab: नशीला पदार्थ पिलाकर महिला प्रोफेसर से गैंग रेप, इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों पर केस दर्ज

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर सीताराम चतरथ ने अपनी पावर का दुरुपोयग करते हुए एक निजी कॉलेज की महिला प्रोफेसर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी. आरोपी ने महिला को नशीला पर्दाथ पिलाकर अकेले में ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया. घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

महिला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने नगर निगम के संपत्ति कर विभाग के इंस्पेक्टर सीताराम चतरथ, उनके सहयोगियों अमरदीप सिंह लाडी, जसप्रीत कौर, दीक्षा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

चिकित्सा परीक्षण से हुई रेप की पुष्टि

चिकित्सा जांच में भी दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई है. बताया गया है कि पिछले साल 25 फरवरी को हुई घटना में महिला को गंभीर चोटें आई थीं और इस संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट भी शिकायत के साथ संलग्न कर दी गई है.

महिला प्रोफेसर ने पिछले साल 4 अक्टूबर को पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर के पास शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें अपने पति से तलाक और घरेलू हिंसा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वह कॉलेज के छात्रावास में रहती हैं.

आरोपी ने रास्ते में महिला को नशीला पदार्थ पिलाया

कॉलेज में चुनाव संबंधी कार्य के दौरान उनकी मुलाकात सीताराम चतरथ से हुई थी. आरोपी ने खुद को नगर निगम का वरिष्ठ अधिकारी बताया और कहा कि वह उनके पति और ससुराल वालों को अच्छी तरह जानता है. आरोपी ने उन्हें 24 फरवरी को रणजीत एवेन्यू स्थित अपने नगर निगम कार्यालय में बुलाया था.

इसके बाद आरोपी ने कहा कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है. अगले दिन, आरोपी इंस्पेक्टर ने उसे कार में बिठाया और काठूनंगल ले गया. रास्ते में उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाया. इसके बाद, इंस्पेक्टर चतरथ ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. पीड़िता महिला ने विरोध किया लेकिन आरोपी नहीं माना.

सभी ने मिलकर किया गैंग रेप

अंधेरा होने पर उसने हॉस्टल वापस जाने की जिद की. रास्ते में एक सुनसान जगह पर, आरोपी ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और खुद कहीं चला गया. इसी दौरान चार-पांच लोग गाड़ी में आकर बैठ गए और उसके साथ छेड़छाड़ की. कुछ देर बाद चतरथ भी लौट आई और सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक रेप किया.

घटना के बाद आरोपी अमृतसर पहुंचा. बाद में उसने अपने साथियों अमरदीप लाडी, जसप्रीत कौर और दीक्षा को भी फोन किया. आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी. उसे छात्रावास से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी. कॉलेज स्टाफ ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया.