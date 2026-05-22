Amritsar News: तीन मंजिला घर बना आग का गोला! पटाखों के धमाके में एक महिला की गई जान... 2 घायल

Punjab Firecracker Factory Explosion: पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक तीन मंजिला घर में चल रही एक गैर-कानूनी पटाखों की फैक्ट्री में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ है. धमाके के बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह विस्फोट अमृतसर के अंगध इलाके में स्थित एक तीन मंजिला मकान में हुआ, जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए और स्टोर किए जा रहे थे. दोपहर के समय अचानक पटाखों में आग लग गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर आग की चपेट में आ गया. यह धमाका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि इससे घर की छत और दीवारें टूट गईं, जिससे आसपास के घरों की सारी खिड़कियों के शीशे टूट गए.

पंजाब निकाय चुनाव में EVM बनाम बैलेट पेपर विवाद, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

आग पर कैसे पाया गया काबू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना अमृतसर और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एसीपी सुरिंदरपाल सिंह ने कहा कि दो फायर टेंडरों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. अधिकारियों के अनुसार, धमाके के समय घर में 7-8 लोग थे, जिन्होंने घर से बाहर निकल कर अपनी जान बचाई. हालांकि सुमन नाम की महिला की जलकर मौत हो गई, जबकि गुरप्रीत नाम की एक अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मौके पर पहुंचे एडीसीपी विशालजीत सिंह ने बताया कि यह मकान अशोक कुमार का है और उसमें अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

पंजाब: बैलेट पेपर या EVM से होंगे स्थानीय निकाय चुनाव? हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला