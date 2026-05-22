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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAmritsar News: तीन मंजिला घर बना आग का गोला! पटाखों के धमाके में एक महिला की गई जान... 2 घायल

Amritsar News: तीन मंजिला घर बना आग का गोला! पटाखों के धमाके में एक महिला की गई जान... 2 घायल

Amritsar Blast News: पंजाब के अमृतसर में तीन मंजिला घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 04:47 PM (IST)
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Punjab Firecracker Factory Explosion: पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक तीन मंजिला घर में चल रही एक गैर-कानूनी पटाखों की फैक्ट्री में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ है. धमाके के बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह विस्फोट अमृतसर के अंगध इलाके में स्थित एक तीन मंजिला मकान में हुआ, जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए और स्टोर किए जा रहे थे. दोपहर के समय अचानक पटाखों में आग लग गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर आग की चपेट में आ गया. यह धमाका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि इससे घर की छत और दीवारें टूट गईं, जिससे आसपास के घरों की सारी खिड़कियों के शीशे टूट गए. 

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आग पर कैसे पाया गया काबू 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना अमृतसर और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एसीपी सुरिंदरपाल सिंह ने कहा कि दो फायर टेंडरों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. अधिकारियों के अनुसार, धमाके के समय घर में 7-8 लोग थे, जिन्होंने घर से बाहर निकल कर अपनी जान बचाई. हालांकि सुमन नाम की महिला की जलकर मौत हो गई, जबकि गुरप्रीत नाम की एक अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मौके पर पहुंचे एडीसीपी विशालजीत सिंह ने बताया कि यह मकान अशोक कुमार का है और उसमें अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

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Published at : 22 May 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Fireworks Factory Amritsar Blast News PUNJAB NEWS
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