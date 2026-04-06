अमृतसर में सनसनी: 9 महीने के मासूम के सिर से उठा मां का साया, संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत

Punjab News: पंजाब के अमृतसर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 महीने के बच्चे की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान 28 साल की कुलजीत कौर के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब ढाई साल पहले लवप्रीत सिंह के साथ हुई थी. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिजनों के मुताबिक, मौत से महज आधा घंटा पहले कुलजीत कौर ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसे पीटा जा रहा है और उसकी जान को खतरा है. उसने बहन से जल्द आने की गुहार लगाई थी, लेकिन जब तक परिवार मौके पर पहुंचता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे- पिता

पुलिस के मुताबिक, अमृतसर के राजासांसी इलाके के हरसा छीना गांव में महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची. वहां से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतका के पिता सुच्चा सिंह और चाचा जगरूप सिंह ने आरोप लगाया है कि कुलजीत कौर को शादी के बाद से ही दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि पति लवप्रीत सिंह के अलावा सास और ननद भी उस पर अपने मायके से जमीन में हिस्सा मांगने का दबाव बना रहे थे. जब कुलजीत ने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मना किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी.

मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर रही है पुलिस

परिवार का यह भी कहना है कि कुलजीत लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी. घटना के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.